ISPARTA MİLLETVEKİLİ HALICI TBMM KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİ

MİLLETVEKİLİ HALICI TBMM KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİ

Isparta CHP Milletvekili Meclis kürsüsünden seslendi, iktidarın hatalı ekonomi politikası milyonlarca insanı mağdur etti dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Isparta milletvekili Yalım Halıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde barınma sorunu ve toplu konut idaresi üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi.Konut ve barınma sorunun sosyal bir devletin öncelikli konusu olması gerektiğini vurgulayan milletvekili Halıcı, bu sorunlar çözülmezse Türkiye tarihinde görülmeyen büyük vakalara tanık olacak dedi.Halıcı: '''' Dedi.Kira ve ev fiyatları artışında da Türkiye'nin zirvede olduğunu söyleyen milletvekili Halıcı, 2022 yılında ev sahibi olma oranı %65'ten %56'lara kadar düştü diye konuştu.Halıcı: '.'' Dedi.