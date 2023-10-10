ISPARTA MİLLETVEKİLİ HALICI TBMM KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİ

ISPARTA MİLLETVEKİLİ HALICI TBMM KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 10.10.2023 01:29
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MİLLETVEKİLİ HALICI TBMM KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİ

Isparta CHP Milletvekili Meclis kürsüsünden seslendi, iktidarın hatalı ekonomi politikası milyonlarca insanı mağdur etti dedi.
''İktidarın hatalı ekonomi politikaları ve ranta dayalı betonlaşma anlayışı milyonlarca vatandaşımızı mağdur etmiştir.''

Cumhuriyet Halk Partisi Isparta milletvekili Yalım Halıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde barınma sorunu ve toplu konut idaresi üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi.
Konut ve barınma sorunun sosyal bir devletin öncelikli konusu olması gerektiğini vurgulayan milletvekili Halıcı, bu sorunlar çözülmezse Türkiye tarihinde görülmeyen büyük vakalara tanık olacak dedi.
Halıcı: ''TOKİ üzerinden Türkiye'nin en büyük meselelerinden birini konut ve barınma sorununu konuşuyoruz.
Bu mesele tüm vatandaşlarımızı ilgilendirdiği gibi Türkiye'nin gelecek demografisini de etkileyecek bir mesele.
Toplu konut sosyal devletin en öncelikli konusudur.
Barınma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı sadece anayasal bir hak değil, aynı zamanda kentleşme ve çağdaş hayatın da şart olan fiziki alanıdır.
Ancak iktidarın hatalı ekonomik politikaları ve ranta dayalı betonlaşma anlayışı milyonlarca vatandaşımızı mağdur etmiştir.
Bakınız değerli milletvekilleri, buradan uyarıyorum, Türkiye tarihinde olmayan vakalar yaşayacak, sokakta evi olmadığı için ölen emekli haberleri ve soğukta kalan çocuklu aile dramları ortaya çıkacak.
Daha şimdiden yaşlı vatandaşlarımızın evlerinden atıldığı haberleri gün gün medyaya yansıyor.
Depremzede vatandaşlarımız konut bekliyor. Ancak iktidar ve Toki başka işlerle meşgul.'' Dedi.

Kira ve ev fiyatları artışında da Türkiye'nin zirvede olduğunu söyleyen milletvekili Halıcı, 2022 yılında ev sahibi olma oranı %65'ten %56'lara kadar düştü diye konuştu.

Halıcı: ''OECD ülkeleri arasında kira ve ev fiyatları artışında Türkiye rekor farkla maalesef zirvede.
2018 yılından bugüne kadar ki 5 yılda ise kiralar ortalama %891 arttı.
2006 yılında ev sahipliği oranı %61 iken bu oran 2022 yılında %56'lara kadar düştü.
Öyle gözüküyor ki bundan sonraki süreçte de %50'lerin altına düşecek.'' Dedi.


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