ROKETSAN'dan Kırıkkale'ye dev yatırım! 5 bin kişi işe alınacak

ROKETSAN'ın Kırıkkale'de savunma sanayii alanında yapacağı ve birinci etabının maliyeti 1 milyar lirayı bulan yatırımın temeli 2022 yılı başında atılıcak.

"ŞEHRİMİZ İÇİN SINIF ATLATACAK BİR PROJE OLARAK DÜŞÜNÜYORUM"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yazılı açıklamasında, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'yi ziyaret ettiğini aktardı.Saygılı,ifadelerini kullandı.Başkan Saygılı, ROKETSAN'ın yapacağı yatarımı Kırıkkale için bir ümit kaynağı olarak gördüğünü belirtti.Türkiye'nin göz bebeği olacak bu yatırımın en kısa zamanda tamamlanarak, binlerce gence iş imkanı sağlayacağını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:Saygılı, ROKETSAN'ın ülke genelinde çok ciddi yatırım yapan, havacılıkla beraber uzay teknolojilerini de hayata geçirmeye çalışan önemli firmalarından olduğuna dikkati çekti.