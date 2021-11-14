GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!

Türkiye Haber Ajansı Haberleri...

Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!
ISPARTA
98 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDAISPARTA FUAR

ROKETSAN'dan Kırıkkale'ye dev yatırım! 5 bin kişi işe alınacak

ROKETSAN'ın Kırıkkale'de savunma sanayii alanında yapacağı ve birinci etabının maliyeti 1 milyar lirayı bulan yatırımın temeli 2022 yılı başında atılıcak.

  
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yazılı açıklamasında, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'yi ziyaret ettiğini aktardı.
Saygılı, "ROKETSAN tarafından Kırıkkale'mize yapılacak yatırımla ilgili istişarede bulunduk. Genel Müdürümüz birinci etabı 1 milyar lirayı aşacak olan ihalede son aşamaya gelindiğini ve 2022 yılının ilk aylarında inşaata başlanacağı müjdesini bizlerle paylaştı." ifadelerini kullandı.
Başkan Saygılı, ROKETSAN'ın yapacağı yatarımı Kırıkkale için bir ümit kaynağı olarak gördüğünü belirtti.

"ŞEHRİMİZ İÇİN SINIF ATLATACAK BİR PROJE OLARAK DÜŞÜNÜYORUM"
Türkiye'nin göz bebeği olacak bu yatırımın en kısa zamanda tamamlanarak, binlerce gence iş imkanı sağlayacağını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:
"Şehrimiz için sınıf atlatacak bir proje olarak düşünüyorum. Işıklar köyünden Ahılı köyü sınırına kadar gidiyor. 25 bin dönüm tamamlandı. Burası tamamlanınca HAVELSAN gibi Türkiye'nin önemli fabrikaları buraya gelecek ve buralardan yer isteyecek. Özellikle yan sanayiyi canlandıracak. En iyi iyimserlikle 5 bin kişinin çalışacağını düşünüyorum. Genel Müdürümüze şehrimize olan ilgileri için teşekkür ediyorum."
Saygılı, ROKETSAN'ın ülke genelinde çok ciddi yatırım yapan, havacılıkla beraber uzay teknolojilerini de hayata geçirmeye çalışan önemli firmalarından olduğuna dikkati çekti.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'de Dev Yatırım: 50 bin kişi işe alınacak!
BALIKTA LİDER KALİTEDE ÖNCÜ
Eylül Minel ile Isparta’nın gerçek ve doğal gül ürünleri e-ticaret’te
MEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararı
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİ UYARIP TARİH VERDİ
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
ISPARTA'DA DEDEKTÖR KÖPEK ATHENA’YA TAKILDI - NARKO OPERASYON!
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
Isparta Haber: Çandır’da 12 Bin 503 Fidan Toprakla Buluştu
MEB'den çok önemli AÖL kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU
İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!
Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Minnetle Anıldı
Isparta'da A'dan Z'ye temizlik ve hijyen ürünleri satışı için Via Market
ISPARTA'DA YATAK VE BAZANIN ADRESİ ENZA HOME'DA EKSTRA İNDİRİM
Sağlık Bakanı Koca'dan "aşı zorunluluğu" açıklaması
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN’İN 10 KASIM MESAJI
​Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı
ISPARTA’DA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR! METEOROLOJİ TARİH VERDİ
ISPARTA'DA AFAD'DAN 10 KASIM SİREN UYARISI
Isparta'da lezzet rotanız Aşiyan Gemi Restaurant
KONYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
ISPARTA NANE LİMON AKTAR YENİ YERİNDE
ISPARTA'DA TEMPO PARK'TAN BÜYÜK KIŞ DÜĞÜNÜ KAMPANYASI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
isparta-erkek-bay-manikur-pedikur-salonu isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA NANE LİMON AKTAR YENİ YERİNDEISPARTA NANE LİMON AKTAR YENİ YERİNDE08 Kasım 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!11 Kasım 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeleri SıraladıCumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeleri Sıraladı08 Kasım 2021
Isparta'da lezzet rotanız Aşiyan Gemi RestaurantIsparta'da lezzet rotanız Aşiyan Gemi Restaurant09 Kasım 2021
ISPARTA İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISIISPARTA İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISI08 Kasım 2021
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU11 Kasım 2021
KONYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİKONYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ08 Kasım 2021
İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!10 Kasım 2021
TÜRKER AVM'DE Fırsatlar Devam Ediyor....TÜRKER AVM'DE Fırsatlar Devam Ediyor....08 Kasım 2021
Sağlık Bakanı Koca'dan "aşı zorunluluğu" açıklamasıSağlık Bakanı Koca'dan "aşı zorunluluğu" açıklaması09 Kasım 2021
ISPARTA’DA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR! METEOROLOJİ TARİH VERDİISPARTA’DA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR! METEOROLOJİ TARİH VERDİ09 Kasım 2021
Isparta'da trafiği engelleyen araçlar kaldırıldıIsparta'da trafiği engelleyen araçlar kaldırıldı11 Kasım 2021
GASTRO ANTEP MUTFAĞI'NDAN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!GASTRO ANTEP MUTFAĞI'NDAN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!07 Kasım 2021
ÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN BAZI HABERLERÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN BAZI HABERLER08 Kasım 2021
ISPARTA'DA AFAD'DAN 10 KASIM SİREN UYARISIISPARTA'DA AFAD'DAN 10 KASIM SİREN UYARISI09 Kasım 2021
ISPARTA'DA YATAK VE BAZANIN ADRESİ ENZA HOME'DA EKSTRA İNDİRİMISPARTA'DA YATAK VE BAZANIN ADRESİ ENZA HOME'DA EKSTRA İNDİRİM09 Kasım 2021
Isparta'da A'dan Z'ye temizlik ve hijyen ürünleri satışı için Via MarketIsparta'da A'dan Z'ye temizlik ve hijyen ürünleri satışı için Via Market09 Kasım 2021
ISPARTA'DA TEMPO PARK'TAN BÜYÜK KIŞ DÜĞÜNÜ KAMPANYASIISPARTA'DA TEMPO PARK'TAN BÜYÜK KIŞ DÜĞÜNÜ KAMPANYASI08 Kasım 2021
Zemin etüt numuneleri analize gönderildiZemin etüt numuneleri analize gönderildi09 Kasım 2021
MEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararıMEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararı12 Kasım 2021