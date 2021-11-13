GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA'DA 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT' SLOGANLI DENETLEME

ISPARTA'DA 'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT' SLOGANLI DENETLEME
ISPARTA
G.Tarihi: 12.11.2021 23:45
45 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDAISPARTA FUAR
'BİR HAREKETİNE BAKAR HAYAT'
İçişleri Bakanlığı'nın 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük’le Çünür uygulama noktasındaki trafik denetimine katıldı.
Vali Seymenoğlu, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye’yle eş zamanlı olarak denetim yaptıklarını belirterek, araç sürücüleri ve yolcularla bir süre sohbet etti, sürücü ve yolculardan seyahatleri boyunca emniyet kemerlerinin takmalarını istedi.
Araçlarda karşılaştığı çocuklara boyama kitabı, kalem, maske ve kırmızı düdük veren Vali Seymenoğlu çocuklara ayrıca araç sürücüsünün herhangi bir trafik kuralı ihlali yaptığında kırmızı düdüğü çalarak araç sürücüsünü uyarma görevi verdi.
Sürücü Adaylarına Uygulamalı Olarak Emniyet Kemerinin Önemi Gösterildi
Vali Seymenoğlu ardından 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen emniyet kemeri simülasyon aracındaki etkinliğe katıldı.
Etkinlikte hazır bulunan sürücü kursları eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu, “İçişleri Bakanlığımızca ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganıyla başlatılan kampanyada emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm risklerini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığı açıklandı. Sizlerden ricam; Sürekli kendinizi yenileyin, hız kurallarına uyalım, hatalı sollama yapmayalım, yollardaki yatay-dikey işaretlemelere uyalım. Ama öncelikle her şeyden önemlisi de aracın koltuğuna oturduğumuzda emniyet kemerimizi takalım ve gerek önde gerek arkada oturan tüm yolcularımızdan kemerlerini takmalarını rica edelim” dedi.
Ardından alandaki sürücü eğitmenleri, sürücü adayları ve vatandaşlar özel olarak dizayn edilen simülasyon aracına binerek, çok düşük bir hızda takla atan araçta, emniyet kemeri takan ve takmayan kişilerin yaşadığı durumu yaşamaları sağlandı. Araçtan inenler emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladıklarını söyleyerek kemer takmadan asla seyahat etmeyeceklerini kaydettiler.
 
247058647-195201762795314-7749490352826348893-n248441293-195201812795309-5681681608878861679-n254829878-195201006128723-6307769254140388686-n254834561-195201529462004-2919837513621682302-n255010308-195201419462015-4642310380824705338-n255020314-195201036128720-6086992963649332967-n255129661-195201079462049-2703784722349607863-n255175578-195200666128757-7847779954489772530-n255324405-195200956128728-3874569715067866943-n255354933-195201152795375-6972257600480959109-n255425915-195201839461973-6289240269860270279-n255492871-195201302795360-3642679937401278635-n255531637-195201232795367-6084975885013816542-n255851193-195201619461995-7262710888543680649-n256186376-195200889462068-4988843382752561337-n256532653-195201729461984-359290995256541588-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eylül Minel ile Isparta’nın gerçek ve doğal gül ürünleri e-ticaret’te
MEB'den 81 ile genelge! AÖL sınavlarıyla ilgili son dakika kararı
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİ UYARIP TARİH VERDİ
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
ISPARTA'DA DEDEKTÖR KÖPEK ATHENA’YA TAKILDI - NARKO OPERASYON!
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
Isparta Haber: Çandır’da 12 Bin 503 Fidan Toprakla Buluştu
MEB'den çok önemli AÖL kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU
İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!
Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Minnetle Anıldı
Isparta'da A'dan Z'ye temizlik ve hijyen ürünleri satışı için Via Market
ISPARTA'DA YATAK VE BAZANIN ADRESİ ENZA HOME'DA EKSTRA İNDİRİM
Sağlık Bakanı Koca'dan "aşı zorunluluğu" açıklaması
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN’İN 10 KASIM MESAJI
​Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı
ISPARTA’DA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR! METEOROLOJİ TARİH VERDİ
ISPARTA'DA AFAD'DAN 10 KASIM SİREN UYARISI
Isparta'da lezzet rotanız Aşiyan Gemi Restaurant
KONYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
ISPARTA NANE LİMON AKTAR YENİ YERİNDE
ISPARTA'DA TEMPO PARK'TAN BÜYÜK KIŞ DÜĞÜNÜ KAMPANYASI
ISPARTA'DA 1999'DAN BUGÜNE TELEFON TAMİR SERVİSİ AKINCILAR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeleri Sıraladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
isparta-erkek-bay-manikur-pedikur-salonu isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da deprem! Merkez üssü neresi?Isparta'da deprem! Merkez üssü neresi?07 Kasım 2021
ISPARTA NANE LİMON AKTAR YENİ YERİNDEISPARTA NANE LİMON AKTAR YENİ YERİNDE08 Kasım 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilin hepsinde olacak!11 Kasım 2021
Isparta'da lezzet rotanız Aşiyan Gemi RestaurantIsparta'da lezzet rotanız Aşiyan Gemi Restaurant09 Kasım 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeleri SıraladıCumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeleri Sıraladı08 Kasım 2021
ISPARTA İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISIISPARTA İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISI08 Kasım 2021
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU11 Kasım 2021
KONYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİKONYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ08 Kasım 2021
TÜRKER AVM'DE Fırsatlar Devam Ediyor....TÜRKER AVM'DE Fırsatlar Devam Ediyor....08 Kasım 2021
İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!İŞÇİ VE İŞVEREN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!10 Kasım 2021
ISPARTA’DA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR! METEOROLOJİ TARİH VERDİISPARTA’DA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR! METEOROLOJİ TARİH VERDİ09 Kasım 2021
Sağlık Bakanı Koca'dan "aşı zorunluluğu" açıklamasıSağlık Bakanı Koca'dan "aşı zorunluluğu" açıklaması09 Kasım 2021
Isparta'da trafiği engelleyen araçlar kaldırıldıIsparta'da trafiği engelleyen araçlar kaldırıldı11 Kasım 2021
ISPARTA32SPOR MAĞLUP OLDUISPARTA32SPOR MAĞLUP OLDU06 Kasım 2021
GASTRO ANTEP MUTFAĞI'NDAN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!GASTRO ANTEP MUTFAĞI'NDAN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!07 Kasım 2021
ÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN BAZI HABERLERÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN BAZI HABERLER08 Kasım 2021
ISPARTA'DA AFAD'DAN 10 KASIM SİREN UYARISIISPARTA'DA AFAD'DAN 10 KASIM SİREN UYARISI09 Kasım 2021
ISPARTA'DA YATAK VE BAZANIN ADRESİ ENZA HOME'DA EKSTRA İNDİRİMISPARTA'DA YATAK VE BAZANIN ADRESİ ENZA HOME'DA EKSTRA İNDİRİM09 Kasım 2021
Isparta'da A'dan Z'ye temizlik ve hijyen ürünleri satışı için Via MarketIsparta'da A'dan Z'ye temizlik ve hijyen ürünleri satışı için Via Market09 Kasım 2021
ISPARTA'DA TEMPO PARK'TAN BÜYÜK KIŞ DÜĞÜNÜ KAMPANYASIISPARTA'DA TEMPO PARK'TAN BÜYÜK KIŞ DÜĞÜNÜ KAMPANYASI08 Kasım 2021