Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Önceki akşam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni önlemler kapsamında sokağa çıkanlara yönelik kısıtlamaları açıkladı. Ayrıca 31 şehre giriş çıkışlara da yasak getirildi.



Koronavirüs karşısında en etkili tedbirin sosyal izolasyon olması nedeni ile bu kapsamda önlemler artırıldı. Daha önce ölüm riski en yüksek olan 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı, şimdi de büyük oranda taşıyıcı olan ve bulaştırma etkisi en fazla olan 20 yaş altı için de uygulanmaya başlandı.



GENÇLER ÇOĞUNLUKTA



Türkiye’de 65 yaş üstü 7 milyon 550 bin 727 vatandaş yaşıyor. 0-20 yaş aralığında bulunan gençlerin sayısı ise 26 milyon 900 bin civarında. Alınan son karar ile birlikte sokağa çıkma yasağından etkilenen vatandaşların sayısı 34 milyon 400 bin. Bu sayı Türkiye nüfusunun yüzde 40’ına karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları’na göre, Türkiye’de 83 milyon 154 bin 997 kişi yaşıyor. Araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ise 65 milyon 265 bin 543 kişi ikamet ediyor.



İZİN VERİLMEYECEK

Türkiye’nin yaklaşık yüzde 40’ının evde tutulması için de kararlar sıkı bir şekilde uygulanacak. Daha önce 65 yaş üstünde olduğu gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkıp çıkmadığı kontrol edilecek. Güvenlik güçleri özellikle gençlerin yoğun bulunduğunu park mesire alanları gibi bölgelerde kimlik kontrolü yapacak. Yasağa uymayanlara ceza kesilecek.



SEMTLER ARASI GEÇİŞE DE KONTROL

Yasak kapsamına girmeyen yüzde 60’lık nüfusun da evlerinde gönüllü olarak kalmaları için önlemler alınıyor. Camilerden yapılan “Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın” uyarıları bu süreçte artırılacak. Büyükşehirlerde semtler arasında geçişlerde de kontroller sıklaştırılacak. Şehrin farklı noktalarında kurulan güvenlik noktalarında ateş ölçümleri yapılarak, vatandaşa seyahat nedenleri sorulmaya başlandı.



Yenişafak

