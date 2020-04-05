ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU!

DUYURU

3.150.00TL

03/04/2020 tarih ve 2020/14 sayılı Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince il genelinde;Pazaryeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin maske takma zorunluluğu vardır.Ticari araç sürücülerinin seyahatleri sırasında maske takmalarına ve temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafe kuralına uymaları (en az 1.5 metre) zorunludur.Yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunununinci maddesi uyarıncaidari para cezası uygulanmaktadır.