ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU!
Isparta'da coronavirüs tedbirleri kapsamında valilik yeni duyuru yayınladı.
DUYURU
03/04/2020 tarih ve 2020/14 sayılı Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince il genelinde;
Pazaryeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin maske takma zorunluluğu vardır.
Ticari araç sürücülerinin seyahatleri sırasında maske takmalarına ve temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafe kuralına uymaları (en az 1.5 metre) zorunludur.
Yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi uyarınca 3.150.00TL idari para cezası uygulanmaktadır.