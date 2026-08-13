Türkiye Yol Bisikleti 8. Etap PYY heyecanı Isparta'da başlıyor

Bisiklet sporunun en önemli organizasyonlarından biri olan Türkiye Yol Bisikleti 8. Etap PYY (Puanlı Yol Yarışı), 6-7-8 Ağustos 2026 tarihlerinde Isparta'nın doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların pedal çevireceği organizasyon, hem spor tutkunlarına hem de doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek yarış, üç gün boyunca büyük bir rekabete sahne olacak.

Start saat 08.30'da verilecek

Türkiye Yol Bisikleti 8. Etap PYY kapsamında sporcular, Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz doğası ve zorlu parkurunda kıyasıya mücadele edecek. Organizasyonun startı her gün saat 08.30'da verilecek.

Yarış boyunca sporcular hem dayanıklılıklarını hem de performanslarını sergilerken, izleyiciler de Isparta'nın doğal güzellikleri eşliğinde heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcular geliyor

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda bisiklet sporcusunun katılım sağlayacağı organizasyon, Isparta'nın spor turizmine de önemli katkı sunacak. Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasında gerçekleştirilecek yarışlar, hem sporcular hem de izleyiciler için görsel bir şölen oluşturacak.

Tüm Ispartalılar davet edildi

Organizasyon komitesi, bisiklet sporuna ilgi duyan tüm vatandaşları yarışları takip etmeye davet etti. Aileleriyle birlikte Gölcük Tabiat Parkı'na gelecek vatandaşlar, Türkiye'nin başarılı bisikletçilerinin mücadelesini yakından izleme fırsatı bulacak.

Organizasyon Bilgileri

Etkinlik: Türkiye Yol Bisikleti 8. Etap PYY (Puanlı Yol Yarışı)

Tarih: 6-7-8 Ağustos 2026

Saat: 08.30

Yer: Isparta Gölcük Tabiat Parkı

Isparta, üç gün boyunca hem doğanın hem de sporun buluştuğu bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Bisiklet tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen etkinlik, şehrin spor organizasyonları alanındaki önemli etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.