Isparta'da yıkım sonrası ortaya çıkan görüntü endişelendirdi!

Isparta'da yıkım sonrası ortaya çıkan görüntü endişelendirdi!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2026 20:02
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Yıkım sonrası ortaya çıkan görüntü endişelendirdi! Mimar Sinan Caddesi'nde yan binalar da incelenmeli mi?

ISPARTA – Mimar Sinan Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde kontrollü şekilde yıkılan binanın ardından ortaya çıkan manzara, çevredeki yapıların durumu hakkında soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte yıllardır görünmeyen bitişik nizam yapıların yan cepheleri ilk kez tamamen ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde farklı dönemlerde yapılan onarımlar, eski tuğla duvarlar, betonarme taşıyıcı elemanlar ve yıpranmış yüzeyler dikkat çekiyor.
Özellikle bitişik yapıların dış cephelerinde görülen yaşanmışlık izleri ve eski yapı dokusu, vatandaşların aklına tek bir soruyu getiriyor:

"Bu binalar detaylı olarak incelenecek mi?"
Son yıllarda Isparta'da depreme karşı risk taşıdığı belirlenen çok sayıda okul ve kamu binasının yıkılarak yeniden yapılması, şehirde eski yapı stokuna yönelik hassasiyeti artırmış durumda. Mimar Sinan Caddesi'ndeki bu görüntü de benzer şekilde çevredeki yapıların güncel durumunun uzman ekipler tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Fotoğraflarda görülen eski tuğla örgüler, yıllar içinde farklı müdahaleler yapılmış duvar yüzeyleri ve yapıların bitişik nizam olması nedeniyle oluşan karmaşık cephe yapısı, bölgenin mühendislik açısından ayrıntılı şekilde incelenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Bir diğer dikkat çeken konu ise yıkılan yapının bulunduğu parselde ileride yeni bir bina inşa edilmesi durumunda, bitişiğindeki mevcut yapıların nasıl korunacağı ve inşaat sürecinin nasıl yürütüleceği. Uzmanlar tarafından yapılacak teknik değerlendirmeler, hem yeni yapılacak yapının güvenliği hem de çevredeki mevcut binaların korunması açısından büyük önem taşıyor.
Vatandaşlar ise bölgede yalnızca yıkım yapılmasının yeterli olmadığını, çevrede bulunan eski yapıların da günümüz deprem yönetmelikleri doğrultusunda gözden geçirilmesini istiyor.
Yetkililerin, yıkım sonrası ortaya çıkan bu yeni durum karşısında gerekli teknik incelemeleri yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bu görüntüler şehirdeki eski yapı stokunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Fotoğraflarda dikkat çeken detaylar

  • Yıkılan binanın ardından bitişik yapıların uzun yıllardır görünmeyen yan cepheleri tamamen ortaya çıkmış.
  • Eski tuğla duvarlar ile sonradan yapılmış betonarme bölümler aynı cephede görülebiliyor.
  • Cephelerde farklı dönemlere ait tamirat izleri ve sıva kayıpları dikkat çekiyor.
  • Binaların bitişik nizam olması nedeniyle olası yeni inşaat sürecinde çevre yapıların korunması önem taşıyor.
  • Görüntüler, bölgedeki yapıların teknik açıdan değerlendirilmesinin faydalı olabileceği yönünde soruları gündeme getiriyor.
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