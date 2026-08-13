Isparta’da Yasak U Dönüşü Tartışması Kamerada

"U Dönüşü Yapılmaz" Levhasına Rağmen Dönüş İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Görüntüler Tartışma Yarattı

Trafik Kurallarına Uymanın Önemi Bir Kez Daha Gündeme Geldi

Isparta'da çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan görüntülerde, kavşakta bulunantrafik levhasına rağmen bir otomobilin dönüş yaptığı öne sürüldü.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yoğun trafik akışının yaşandığı kavşakta yasağı gösteren trafik levhası dikkat çekerken, beyaz renkli bir otomobilin kavşakta manevra yaptığı anlar yer aldı.Sosyal medya kullanıcıları görüntüler üzerine farklı yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar trafik kurallarının istisnasız herkes için uygulanması gerektiğini savunurken, bazıları ise görüntülerin olayın tamamını yansıtmadığını belirterek kesin bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini ifade etti.Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, özellikle kavşaklarda yapılan hatalı manevraların trafik güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti.Uzmanlar,levhasının bulunduğu noktalarda yapılan dönüşlerin hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi risk oluşturabileceğini belirtiyor. Trafik işaret ve levhalarına uyulmasının, olası kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.Söz konusu görüntülerle ilgili herhangi bir resmi işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin ise şu ana kadar yetkili kurumlardan bir açıklama yapılmadı.