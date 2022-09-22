21 Eylül 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Dubai’de Ay yapacaklar

Kanadalı bir mimarlık firması Dubai'de dünyanın uydusu Ay'a benzeyen bir kompleks tasarladı. İnşaatın iki yıl sürmesi beklenirken projenin 5 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.



MİT’ten operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatının Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla terör örgütü PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Rusya’da seferberlik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kısmi askeri seferberlik ilan etti.



Yeni TOKİ müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.



Un fiyatları düştü

Ankara’da Emek Un Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 10 gün boyunca 600 liralık unu 350 liradan satışa sundu.



Fiyatı yüksek kira geçerli

Yargıtay kararına göre, düşük bedelli kira sözleşmesinde, yüksek bedelli kira sözleşmesinin feshedildiğine dair bir açıklama yoksa öncelikli olarak yüksek bedelli kira sözleşmesi geçerli oluyor.



Milli Takım sahaya iniyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında ​​​​​​​yarın Lüksemburg'u konuk edecek.