Türkiye’nin Üzerinde Yerleşim Bulunan Tek Tatlı Su Adası Mada’ya Özel Hizmet

Türkiye’nin Üzerinde Yerleşim Bulunan Tek Tatlı Su Adası Mada’ya Özel Hizmet
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2026 04:34
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Türkiye’nin Üzerinde Yerleşim Bulunan Tek Tatlı Su Adası Mada’ya Özel Hizmet Operasyonu

Isparta İl Özel İdaresi, İş Makinelerini Tekne ile Adaya Taşıyarak Yol ve Rıhtım Çalışmalarını Tamamladı

Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve Türkiye’de üzerinde insan yerleşimi bulunan tek tatlı su adası olma özelliği taşıyan Mada Adası’na Isparta İl Özel İdaresi tarafından altyapı ve ulaşım hizmeti ulaştırıldı.
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli Köyü sınırları içerisinde bulunan Mada Adası’nda (Kumluca Mahallesi), zorlu lojistik şartlara rağmen yol ve rıhtım düzenleme çalışmaları başarıyla tamamlandı.

İş Makineleri Göl Sakinlerinin Teknesiyle Adaya Taşındı

Karayolu bağlantısı bulunmayan adaya hizmet ulaştırabilmek için özel bir lojistik operasyon yürütüldü. Isparta İl Özel İdaresi’ne ait greyder ve beko loader (kazıcı yükleyici) iş makineleri, özel su taşıtı ve ada sakinlerinin kendi tekneleriyle sağladığı destek sayesinde göl üzerinden adaya nakledildi.
Göl üzerinden gerçekleştirilen bu sevkiyatın ardından ekipler adada hızlıca çalışmalara başladı:
  • Rıhtım Düzenlemesi: Teknelerin ve su taşıtlarının adaya güvenle yanaşabilmesi için rıhtım alanı yenilendi.
  • Köy İçi ve Yol Bakımı: Adaya ulaştırılan ağır iş makineleriyle köy içi yollar ve bağlantı güzergahlarında geniş çaplı bakım-onarım çalışmaları yapıldı.

"Karayolu Olmasa da Hizmet Ulaştırmaya Devam Ediyoruz"

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, coğrafi engellerin hizmete engel olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Isparta İl Özel İdaresi olarak karayolu olmasa da hizmetten vazgeçmiyoruz. Vatandaşlarımıza ihtiyaç duyulan her noktada hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz."

30 Haneli Mada Adası’nın Ulaşımı İyileştirildi

Beyşehir Gölü’nde yer alan 32 ada arasında en büyüğü olma özelliğine sahip Mada Adası'nın Kumluca Mahallesi'nde, 30 hanede yaklaşık 120 kişilik nüfus yaşamını sürdürüyor. Tamamlanan altyapı ve yol düzenleme çalışmaları sayesinde adada yaşayan vatandaşların günlük ulaşım koşulları önemli ölçüde iyileştirildi.
 
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