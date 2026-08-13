Eğirdir’de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
Bağlar Mahallesi Çaybaşı Mevkiinde Meydana Gelen Kazada Emniyet Kemeri Hayat KurtardıIsparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen şiddetli trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlatan sürücü, karşı şeritten gelen aracın önüne kırdığını belirtti.
Kaza Anı ve Yaralıların DurumuOlay, Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi Çaybaşı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Öztürk yönetimindeki otomobil ile Rasim Özcan idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Rasim Özcan ile araçlarda yolcu olarak bulunan Necla Özcan, Hasan Erçelik ve Remzi Öztürk yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"Emniyet Kemerim Takılıydı, Kurtarmak İçin Elimden Geleni Yaptım"Kazadan emniyet kemeri takılı olduğu için yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet Ali Öztürk, olay anını şu sözlerle anlattı:
"Ben şeridimde, kendi yolumda geliyordum. Karşı şeritten önüme doğru atladı. Kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama kaza kaçınılmaz oldu. Emniyet kemerim takılıydı."