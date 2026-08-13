Eğirdir’de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Bağlar Mahallesi Çaybaşı Mevkiinde Meydana Gelen Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

Kaza Anı ve Yaralıların Durumu

"Emniyet Kemerim Takılıydı, Kurtarmak İçin Elimden Geleni Yaptım"

"Ben şeridimde, kendi yolumda geliyordum. Karşı şeritten önüme doğru atladı. Kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama kaza kaçınılmaz oldu. Emniyet kemerim takılıydı."

Polis İnceleme Başlattı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen şiddetli trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlatan sürücü, karşı şeritten gelen aracın önüne kırdığını belirtti.Olay, Eğirdir ilçesimeydana geldi. Mehmet Ali Öztürk yönetimindeki otomobil ile Rasim Özcan idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerdenile araçlarda yolcu olarak bulunanveyaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazadan emniyet kemeri takılı olduğu için yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet Ali Öztürk, olay anını şu sözlerle anlattı:Kaza sonrası araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme ve tahkikat başlattı.