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Türkiye Dokuma Atlası'nda SDÜ'lü akademisyen ''Kökboyama'' alanında destek sağlıyor

Türkiye Dokuma Atlası'nda SDÜ'lü akademisyen ''Kökboyama'' alanında destek sağlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 24.06.2021 19:00
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Türkiye Dokuma Atlasıˈnda SDÜˈlü akademisyen ˈˈKökboyamaˈˈ alanında destek sağlıyor
Türkiyeˈnin ilk ˈˈDokuma Atlası Sergisiˈˈ Cumhurbaşkanlığı Külliyesiˈnde açıldı. 22 Eylül 2021 tarihine değin haftanın 6 günü ziyarete açık olacak sergide Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa GençˈˈˈKökboyamaˈˈ alanında destek sağlıyor.
 
- Anadolu'nun miras kumaşları 'Türkiye Dokuma Atlası'nda sergileniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren proje hayata geçirildi:  "Türkiye Dokuma Atlası"
Proje kapsamında hazırlanan  "Dokuma Atlası Sergisi", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle açıldı.
22 Eylül 2021 tarihine kadar gezilebilecek sergide Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Gençˈin de ˈˈKökboyamaˈˈ alanında destek sağlıyor
 
-Sergide 151 farklı dokuma türü yer alıyor
Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan "Türkiye Dokuma Atlası Projesi", Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin destekleri, Marmara Üniversitesi'nin katkılarıyla yürütülen projeye, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı da katkı veriyor. Projenin ilk etkinliği olarak gerçekleştirilen serginin danışmanlığını Prof. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Aydın Uğurlu ve Prof. Dr. Mehmet Akalın, koordinatörlüğünü Ayşe Dizman ve küratörlüğünü de Güneş Güner yapıyor. Sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 151 çeşit dokuma türü yer alıyor. Ayrıca koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar da bulunuyor.
Geleneksel sanatları, özüne sadık kalarak, modern tasarımlarla buluşturmanın Türkiye Dokuma Atlası Projesinin vizyonunu oluşturduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, "Bu proje, dokuma sanatımızın, belleklerdeki yerini kaybetmeden yoluna devam edeceğinin müjdecisidir. Dokuma, sadece ipliklerden ve desenlerden oluşmaz. Yaşamla iç içe geçmiş, hayatın her mahfiline mührünü vurmuş serencamımızdır. Tüm bu değerlerin, coğrafyamız üzerinde çizdiği bir rota var. Akdeniz'in pamuk ipi, Doğu Anadolu'nun yünü, Bursa'nın ipeği, Karadeniz'in keteni, Denizli'nin buldanı gibi, zevk-i selimle karşılaştığımız nice durak var. İnanıyorum ki tüm bu harikalar, işte bu proje vesilesiyle yeniden gün yüzüne çıkacak. Geleneksel sanatlarımızın yitik birer hazine olmaması, bizim onları göz önünde tutmamıza bağlı. Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan masallara karışmamaları için onları yaşatmamız gerekiyor. Ayrıca genç nesillerin, zihnini ve ruhunu bu zengin anlam dünyası ile beslemeliyiz. Dünya ne kadar değişirse değişsin, gelenek, sanat, zanaat ve yerel üretim her zaman ayakta kalmalıdır. Bu nedenle Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nin hayat bulmasını son derece kıymetli buluyorum. İnsanların, organik, doğa dostu ve sürdürülebilir giyim talepleri çığ gibi büyüyor. Geleneksel dokuma kültürümüzdeki doğa dostu özellikleri, dünyanın ilgisine sunabiliriz" dedi.
"Türkiye Dokuma Atlası" sergisinin açılış programında konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kültürel miras, üzerinde boy verdiğimiz köklerimizdir, millî belleğimizdir ve bir değerler bütünüdür. Bu mirasın korunması ve yeni nesillere zamanın ruhuna uygun biçimde aktarılması, hayalini kurduğumuz Türkiye'nin inşasında hayatî bir öneme sahip. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından başlatılan "Türkiye Dokuma Atlası Projesi", Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinin geniş katılımıyla yürütülen önemli kültür projelerimizden biri" ifadelerine yer verdi.
 
-397 yöresel kumaş veri tabanına işlendi
Proje kapsamında, akademik araştırmalar sonucunda "Osmanlı Saray Kumaşları" ve "Anadolu Yöresel Kumaşları" başlıklarında Türkiye'nin kumaş haritasını oluşturan 397 yöresel kumaş tespit edilerek özellikleri veri tabanına işlendi.
 
-Yerel dokuma faaliyetlerinin canlandırılması da hedefleniyor
Anadolu'nun yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirerek geçmişi asırları aşan dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran 'Türkiye Dokuma Atlası' projesi hedefleri ana başlıklar hâlinde şu şekilde sıralandı:
-Anadolu'nun geleneksel ve unutulan dokumalarının, aslına uygun olarak yeniden üretilerek, modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması
-Sürdürülebilir ve doğa dostu tekstil ürünlerinin geliştirilmesi
-Kadın istihdamının artırılması
-Yerel üretimin desteklenmesi
-Akademik iş birlikleri ile dokumaların araştırılması, geliştirilmesi
-Bitkisel boyama, yerel dokuma faaliyetlerinin canlandırılması
-Moda tasarımcılarının ve sektörün dikkatinin çekilmesi 
 
-Sergide eski ve kıymetli kataloglar da yerini aldı.
Sergi kapsamında, "Geleneksel ve Yöresel Dokumaların Farklı Açılardan Değerlendirilmesi", "Bir Kültürü Yaşatmak, Dokuma Zanaatı ve Coğrafi İşaretler", "Türk Dokumasında El Ele Vermek" başlıklarında paneller de düzenlenecek.
Panellere, akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, tekstil sektörü temsilcileri, dokuma ustaları, moda ve tasarım dünyasından isimler katılacak.
 
Türkiye Dokuma Atlasıˈnda SDÜˈde ˈˈKök Boyamaˈˈ ile yerini aldı (3) (1)Türkiye Dokuma Atlasıˈnda SDÜˈde ˈˈKök Boyamaˈˈ ile yerini aldı (2) (3)

 
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