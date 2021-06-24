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ISPARTA'DA BİSİKLET FESTİVALİ 2021

ISPARTA'DA BİSİKLET FESTİVALİ 2021
ISPARTA
G.Tarihi: 24.06.2021 18:56
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ISPARTA BİSİKLET FESTİVALİ | 2021
Isparta Bisiklet Festivali 2021 Tarihleri
24 Haziran Perşembe - Toplanma Günü
25 Haziran Cuma 
26 Haziran Cumartesi
27 Haziran Pazar 

" Türkiye'nin gülü Isparta'nın incisi Eğirdir ilçesinden başlayarak, doğayla iç içe olacak kamp alanlarımızla, yaklaşık 190 km sonunda muhteşem doğal güzellikteki nefes kesici Tazı kanyonuna bisikletlerimizle ulaştıktan sonra, buz gibi suyunda yaz mevsiminin hararetini atacağımız rafting etkinliğimizle unutulmaz anılar biriktireceğimiz Isparta Bisiklet Festivalimiz 24-27 Haziran 2021 tarihleri arasında organize edilecektir. " 

Isparta Bisiklet Festivali Kayıt Tarihleri​
  • Ön kayıt açılış tarihi - 30 Kasım 2020
  • Kesin kayıt açılış tarihi 12 Nisan 2021
  • Kayıt kapanış tarihi 07 Haziran 2021
 
Katılım Ücretleri
  • 12 Nisan-10 Mayıs 325,00 TL
  • 11 Mayıs-01 Haziran 350,00 TL
  • 02 Haziran-07 Haziran 375,00 TL
  • +Rafting Katılım Bedeli 60,00 TL

Kaynak: https://www.tiebfest.com/tiebfest2021-isparta
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