Isparta Bisiklet Festivali 2021 Tarihleri
24 Haziran Perşembe - Toplanma Günü
25 Haziran Cuma
26 Haziran Cumartesi
27 Haziran Pazar
" Türkiye'nin gülü Isparta'nın incisi Eğirdir ilçesinden başlayarak, doğayla iç içe olacak kamp alanlarımızla, yaklaşık 190 km sonunda muhteşem doğal güzellikteki nefes kesici Tazı kanyonuna bisikletlerimizle ulaştıktan sonra, buz gibi suyunda yaz mevsiminin hararetini atacağımız rafting etkinliğimizle unutulmaz anılar biriktireceğimiz Isparta Bisiklet Festivalimiz 24-27 Haziran 2021 tarihleri arasında organize edilecektir. "
Isparta Bisiklet Festivali Kayıt Tarihleri
- Ön kayıt açılış tarihi - 30 Kasım 2020
- Kesin kayıt açılış tarihi 12 Nisan 2021
- Kayıt kapanış tarihi 07 Haziran 2021
Katılım Ücretleri
- 12 Nisan-10 Mayıs 325,00 TL
- 11 Mayıs-01 Haziran 350,00 TL
- 02 Haziran-07 Haziran 375,00 TL
- +Rafting Katılım Bedeli 60,00 TL
Kaynak: https://www.tiebfest.com/tiebfest2021-isparta