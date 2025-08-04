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Türker Boykot Gross Açıldı: Isparta'da Alışverişin Yeni Adresi Yoğun İlgi Görüyor

Türker Boykot Gross Açıldı: Isparta'da Alışverişin Yeni Adresi Yoğun İlgi Görüyor
ISPARTA 0
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Türker Boykot Gross Açıldı: Isparta'da Alışverişin Yeni Adresi Yoğun İlgi Görüyor

Isparta Ayazmana Mesireliği girişinde kapılarını açan Türker Boykot Gross, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gıda, züccaciye, tekstil ve oyuncak gibi birçok farklı kategoride ürün sunan mağaza, uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki; yalnızca Ayazmana ve çevresi değil, Isparta'nın dört bir yanından, hatta uzak mahallelerinden bile vatandaşlar alışveriş için Türker Boykot Gross’a akın ediyor.

Mağazayı benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise isminden de anlaşılacağı üzere, boykot edilen ürünlerin raflarda yer almaması. Yerli ve duyarlı tüketim anlayışını benimseyen işletme, vatandaşların bu hassasiyetini göz önünde bulundurarak ürün seçimini titizlikle yapıyor. Bu yönüyle hem ekonomik hem de vicdani bir alışveriş imkânı sunuyor.

Açılışın ardından mağaza önünde adeta insan seli oluştu. Aileler, gençler ve yaşlılar; uygun fiyatlardan yararlanmak, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve boykot duyarlılığına destek vermek için mağazaya akın etti. Gıda reyonlarında taze ve çeşitli ürünler göze çarparken, züccaciye ve tekstil bölümlerinde de bol çeşit ve cazip fiyatlar dikkat çekti. Oyuncak reyonu ise çocukların en çok vakit geçirdiği alanlardan biri oldu.

Kalabalık ve yoğun ilgi, mağazanın kısa sürede halkın güvenini kazandığının açık bir göstergesi. Vatandaşlar alışveriş sonrası memnuniyetlerini dile getirirken, “Hem cebimizi koruyoruz hem de bilinçli tüketici olmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Isparta’da fark yaratan bu yeni girişim, sadece bir mağaza değil; aynı zamanda bir duruş, bir bilinç örneği olarak dikkat çekiyor. Türker Boykot Gross, yerli üretimi destekleyen, halkın sesine kulak veren anlayışıyla alışveriş alışkanlıklarına yeni bir soluk getiriyor.

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