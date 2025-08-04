Isparta’da Silah Sahiplerinin Yeni Güven Adresi: NES SİLAH Hizmete Açıldı!

Tuhafiyeciler Sitesi 1. Bodrum Kat, Isparta

Silah kullanıcılarının uzun süredir beklediği kaliteli ve güvenilir hizmet artık Isparta’da! İşletmeciliğini Nurullah EGE’nin yaptığı NES SİLAH, profesyonel kadrosu ve teknik altyapısıyla tüm ateşli ve havalı silahlar için bakım, onarım ve yedek parça hizmeti sunmaya başladı.

Sunulan Hizmetler:

Silah Bakım & Onarım Hizmeti

Tabanca, tüfek ve tüm silah türlerinde profesyonel temizlik, bakım ve tamir işlemleri NES SİLAH güvencesiyle yapılıyor.

Silah Alım Satım Ekspertiz Hizmeti

İkinci el silah alım-satım işlemlerinde tarafsız ve teknik ekspertiz desteğiyle içiniz rahat olsun!

PCP Havalı Tüfek ve Airsoft Silah Servisi

Havalı ve airsoft silahlarınız için tamir, modifiye, parça değişimi ve bakım hizmetleri tek çatı altında.

3D Yazıcıyla Üretim: Özel Aksesuar ve Parçalar!

Silahınıza özel kabze, dipçik, kabza kaplama, şarjör aparatı gibi aksesuarlar 3D yazıcı teknolojisi ile yerinde üretiliyor.

Tüm Marka ve Modeller İçin Uyumlu Parça ve Aletler

Servis alanında her marka silaha özel yedek parçalar ve teknik aletler mevcut. Usta ellerde, güvenli onarım!

Güvenliğin Adresi, Belgeleri Tam, Deneyimi Yüksek

NES SİLAH, yasal olarak gerekli tüm ruhsat ve belgeleri tamamlamış şekilde, Tuhafiyeciler Sitesi 1. Bodrum Kat’ta sizlere hizmet veriyor. İş yerinde hem titizlikle oluşturulmuş tam donanımlı bir servis alanı hem de ürün ve aksesuarların sergilendiği modern bir teşhir bölümü yer alıyor.

Servis bölümünde kullanılan tüm aletler steril ortamlarda, ustalıkla kullanılıyor. Silahlarınız emin ellerde!

İşletme Sahibi Nurullah EGE’den Mesaj:

“Amacımız Isparta’da silah sahiplerine eksiksiz, güvenilir ve hızlı hizmet sunmak. İster bakım ister ekspertiz, NES SİLAH olarak her zaman yanınızdayız.”

İletişim:

Adres: Tuhafiyeciler Sitesi 1. Bodrum Kat – Isparta

Yetkili: Nurullah EGE - 0545 621 00 32

Detaylı bilgi ve randevu için mağazayı ziyaret edebilirsiniz.

NES SİLAH – Güvenliğiniz Bizimle Başlar!

Isparta’da silah sahiplerinin yeni durağı!





İş yerinden kareler:

Vitrininde tabanca aksesuarlarından koruyucu giysilere kadar birçok ürün

Modern servis tezgahı ve zengin ekipman çeşitliliği

Uzman ustasıyla bire bir hizmet imkanı





























































