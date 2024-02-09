TURAL'DAN BELEDİYE İŞÇİLERİNE NET MESAJ: KİMSE İŞTEN ÇIKARILMAYACAK

Iyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, göreve gelmeleri halinde belediyede işçi çıkarılacağı yönündeki söylentilere karşı net bir mesaj verdi. Tural, işçilere seslenerek, endişe duymamalarını ve kendilerini kışkırtmaya çalışanlara kulak asmamalarını söyledi. Ayrıca, odalardaki ses kaydı alan kameraların kaldırılacağını belirtti.

Iyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, işçilere yönelik yapılan iddialara cevap verdi. Tural, "Çok değerli belediyemizin çalışanları, işçi kardeşlerim. Biz göreve geldiğimizde işçi çıkaracağımız şeklinde bazı cenahlar tarafından aslı astarı olmayan söylemlerle sizlerin tedirgin edildiğini öğrendik" dedi.

Tural, işçilere seslenerek, "Rahat olun, endişeye kapılmayın. Sizi kışkırtmaya çalışanlara da kulak asmayın. Bu söylentilere inanmayın. Korku bacayı sarmıştır. Kazanacağımızı anlayanlar sizlerin üzerine oynayarak bu yükselişimize engel olmaya çalışmaktadır. Ama bunlar nafiledir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Tural, göreve geldiklerinde hiçbir işçiyi çıkarmayacaklarını ve kimseyi sendika değiştirmeye zorlamayacaklarını belirtti. Odalardaki ses kaydı alan kameraların kaldırılacağını ve işçilere uygulanan baskıların son bulacağını vurgulayan Tural, işçilere güzel günlerin yakında olduğunu ifade etti.