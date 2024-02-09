GÖNLÜMÜZDE, OYUMUZDA BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN'LE

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısındaki esnaflarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, ziyaret sırasında esnafın sıcak karşılaması ve vatandaşların samimi ilgisiyle buluştu. Şehrimizin geleceği için yola çıktığını ifade eden Başdeğirmen, vatandaşların güven ve desteğiyle daha güçlü adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi önündeki esnafları ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, SKM Başkanı Fatih Tola ve partililer de eşlik etti.Esnaflarla, vatandaşlarla ve gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Başdeğirmen'e, dualar ve destek mesajları iletilerek, "Oyumuzu size vereceğiz" denildi. Başkan Başdeğirmen, bu güzel karşılamadan dolayı memnuniyetini dile getirdi.Bir vatandaşın ifadesine göre, Isparta Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinde Türkiye'de öncü olduğu ve belediyenin sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sağlık, engellilere yardım ve diğer ihtiyaçlar konusunda belediyenin sunduğu hizmetleri anlatarak, şehrin daha da ilerlemesi için mücadele ettiklerini ifade etti.Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen, sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gönlümüzde, oyumuzda Başkan Başdeğirmen'le" diyerek teşekkürlerini iletti.