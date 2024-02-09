ESKİ BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU, EĞİRDİR STANDINI ZİYARET ETTİ

Türkiye'nin en büyük turizm buluşması olan 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar Alanı'nda açıldı. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası ve Davraz Kayak Merkezi Altyapı Birliği'nin yer aldığı fuar, dünya genelindeki tatil rotalarını bir araya getiriyor.Isparta standı, gülleri, lavantası ve gölleri ile dikkat çekiyor. Bölgenin tarihi, antik kentleri, müze ve ören yerleri, ekoturizm, sağlık turizmi, inanç ve kültür, kış turizmi, spor ve yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri EMITT'te tanıtılıyor. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile hazırlanan Eğirdir Belediyesi standı da büyük ilgi görüyor.Eğirdir Standı sorumlusu olan Zabıta Müdürü ve Özel Kalem Sorumlusu Eşref ÇATAL, Eğirdir standını ziyaret eden eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KARAİSMAİLOĞLU'na Eğirdir Elması hediye etti. Eğirdir standı, İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen Eğirdirli hemşehrilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.