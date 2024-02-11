Tural’dan Motosiklet Tutkunlarına Müjde: Motor Sporları Pisti Oluşturacağız

İyi Parti Isparta Belediye Başkanı Ahmet Tural, Türkchopper Motosiklet Kulübü’nü ziyaret ederek motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. Başkan Adayı Tural, Isparta'da motosiklet için özel bir alanın olmadığını belirterek, göreve gelmeleri halinde kısa süre içerisinde motor sporları pisti oluşturacaklarını ve Dünya motokross şampiyonasına ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in 2019 yerel seçimleri sonrası bisiklet yollarını kapatmasına tepki gösteren Tural, bisiklet yollarının yeniden açılacağını ve IspartaBİS uygulamasıyla ücretsiz elektrikli bisiklet projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Gençlere alternatif ulaşım imkanı sağlayacak projede, bisiklet kullanımını cep telefonu üzerinden e-devlet üzerinden kayıt ile mümkün olacak.Turizmi canlandırmak adına Isparta'da Karavan Park projesini hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Adayı Tural, bu parkın motosiklet tutkunları için de faaliyetlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.Türkchopper Motosiklet Kulübü Başkanı Evren Nazım Arat, ziyaretten dolayı İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural ve beraberindeki parti yönetimine teşekkür ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi. Konuşmanın ardından Başkan Adayı Tural ve İl Başkanı Tekeli’ye kulübün rozeti takıldı. Daha sonra Başkan Adayı Tural, chopper model motosiklete binerek etkinliği tamamladı.