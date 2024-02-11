Gülevler Mahallesi’ne Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşa Ediliyor

Isparta Belediyesi, Gülevler Mahallesi'ne modern bir sosyal tesis inşa etmek üzere çalışmalara başladı. Sağlık ocağı, eczane, Kur’an Kursu ve diğer sosyal ihtiyaçlara cevap verecek olan Gülevler Sosyal Tesis inşaatında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen incelemelerde bulundu.Başkan Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, Gülevler Mahallesi'nde hizmet veren Kur’an Kursu'nun mevcut binasının kullanışlı olmadığını belirterek, yeni sosyal tesiste Kur’an Kursu'nun yanı sıra sağlık ocağı, eczane, muhtarlık ofisi ve modern tuvaletlerin de yer alacağını ifade etti. Ayrıca, Gülevler Mahallesi'nde daha önce bulunmayan sağlık ocağı ihtiyacını karşılamak adına 2 hekimli bir sağlık ocağının da sosyal tesis içerisinde bulunacağını söyledi.Başkan Başdeğirmen, yapılan bu sosyal tesisin mahalle sakinlerine çok yönlü hizmet sunacak bir merkez olacağını belirtti. ISMEK kurslarına ev sahipliği yapacak olan tesisin, mahallelinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı.Yapılan incelemelerin ardından Başkan Başdeğirmen, "Yeni dönemde ihtiyaca ve vatandaşlarımızın taleplerine göre hizmete devam edeceğiz. Mahallemize hayırlı olsun" dedi. Gülevler Sosyal Tesisi'nin, mahalle sakinlerine modern ve çok amaçlı bir alan sunarak, mahalle yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.