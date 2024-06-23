Tüm Araç Sahipleri Dikkat! 'Ertelenmişti Şimdi de Fiyatı Bir Daha Arttı'

Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmede kötü haber geldi. Akaryakıta geçtiğimiz günlerde petrol ve dolar kurundaki yükseliş nedeniyle çifte zam yapılacağı ve rakamın 1,30 TL olacağı söylenmişti. Ancak yapılacak zam son anda 1,64 TL’ye yükselmiş ve hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatlarında artış ertelenmişti. Beklenen zam ertelendikten sonra son dakika bilgisine göre benzin ve motorin fiyatlarında yine artış olacak. 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam yapılacak.

Zam Sonrası Fiyatlar Ne Olacak?

Yapılacak zamlar sonrasında, ortalama benzin fiyatları İstanbul'da 42,26 TL, Ankara'da 43,24 TL ve İzmir'de 43,52 TL'ye yükselecek. Motorin litre fiyatları ise İstanbul'da 43,33 TL, Ankara'da 43,31 TL ve İzmir'de 43,68 TL olacak.

Güncel Fiyatlar

22 Haziran Cumartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 40,26 TL

Motorin: 40,65 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 40,14 TL

Motorin: 40,56 TL

Ankara:

Benzin: 41,24 TL

Motorin: 41,63 TL

İzmir: