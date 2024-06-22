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Ehliyette Üst Sınır Değişti: Yaşını Dolduranlar Artık Araç Kullanamayacak

Ehliyette Üst Sınır Değişti: Yaşını Dolduranlar Artık Araç Kullanamayacak
ISPARTA
G.Tarihi: 22.06.2024 01:05
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Ehliyette Üst Sınır Değişti: Yaşını Dolduranlar Artık Araç Kullanamayacak

Türkiye'de sürücü belgesi sahiplerini doğrudan etkileyen önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi açıklamaya göre, ehliyette üst sınır değişiklikleri ve belirli yaş sınırlarını aşan sürücülerin araç kullanma yetkileriyle ilgili yeni kurallar belirlendi.

Detaylar İçin:

  • Sürücü belgesi sahipleri için yaş sınırı belirli bir yaşın üzerinde olanlar artık araç kullanamayacaklar.
  • Bu düzenleme, trafikteki sürücü profilini önemli ölçüde değiştirecek nitelikte.
  • Ticari taşıma işlerinde çalışacak şoförler için büyük otobüs kullanımında yaş sınırları belirlenmiş durumda.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın geçici düzenlemesi ile pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılamak amacıyla yaş sınırı geçici olarak yükseltilmiştir.
  • Ehliyet yenileme süreleri, risklerin artması göz önünde bulundurularak belirli yaş grupları için düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerin sürücü güvenliği ve trafik düzeni açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.

Büyük otobüs şoförleri için minimum yaş sınırının 26, maksimum yaş sınırının ise 69 olduğunu açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın geçici düzenlemesi ile yaş sınırının pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılayacak şekilde 69'a yükseltildiği bilgisini verdi.
 
Bu düzenlemenin, Kahramanmaraş'taki deprem ve sürücü eğitimlerinin aksamaları nedeniyle 2024 sonuna kadar uzatıldığını belirten Heper, 68 yaşını tamamlayıp 69 yaşına giren sürücülerin ticari araç kullanma yetkilerini kaybedeceklerini ve alternatif iş seçenekleri aramaları gerektiğini ifade etti.
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği, taşıma işlerinde çalışacak şoförler için belirlediği şartları içeren 34. maddeye göre; şoförlerin ilgili mevzuat gereğince mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, büyük otobüs kullananların en az 26 yaşında olmaları ve 66 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.
 
Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Aralık 2023'te yayınladığı bir yazı ile pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılamak amacıyla geçici düzenleme yapılmıştır.
 
Bu düzenlemeyle, ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için 66 yaş sınırı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle sürücü eğitimlerinin aksamış olması da sektörün yeni sürücü ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmıştır.
 
Bu sebeplerden dolayı düzenlemenin süresi 2024 sonuna kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla, 68 yaşını doldurup 69 yaşına giren sürücülerin ticari araç kullanma yetkilerini kaybetmeleri gerektiği belirtilmiştir.
 
Ehliyet yenileme konusunda ise, 65 yaşını dolduran kişiler için 3 yılda bir, 80 yaşını dolduran sürücüler için ise risklerin artması nedeniyle 2 yılda bir olmak üzere zorunlu yenileme süreleri belirlenmiştir. Bu süreçlerde sürücülerin ehliyetlerini güncellemeleri gerekmektedir.
 
 

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