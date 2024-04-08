**Tapunuzun Güvenliği İçin Önleminizi Alın: Hisseli Tapu Sahipleri Dikkat!**



Tapu, Türkiye'de mal varlığınızın güvencesi olarak kabul edilirken, hisseli tapu sahibi olmanın bazı riskler içerdiği bilinmektedir. Ancak, E-Devlet sistemi üzerinden yapabileceğiniz kontrollerle bu riskleri minimize edebilirsiniz.



Hisseli tapular, devlet güvencesi altında olsa da ortaklık yapısı nedeniyle bazı riskler taşır. Ortakların gayrimenkul üzerindeki hakları ve öne alım hakları gibi faktörler, hisseli tapularınızın güvenliğini etkileyebilir.



Güven temalı ortaklıklarda risk azalırken, güvensizlik durumunda hisseli tapular büyük bir risk kaynağı olabilir. Bilinen en büyük risklerden biri, ortaklığa yabancı bir kişinin dahil olması ve tüm hisselere sahip olma ihtimalidir. Bu durumda, hisse sahipleri tapularını kaybedebilir.



E-Devlet sistemi üzerinden tapu kayıtlarını düzenli olarak kontrol ederek herhangi bir işlem veya icra işlemi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini görebilirsiniz. Bu sayede gayrimenkulünüzün risk altına girmesini önleyebilirsiniz. Hisseli tapu sahipleri için, düzenli olarak bu kontrolü yapmak önemlidir ve bu şekilde tapularının güvenliğini sağlayabilirler.