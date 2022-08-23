Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteklemesi Müracaatları

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Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteklemesi Müracaatları

TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) Alım Primi Desteklemesi müracaatları 16 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir.

2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 06.06.2022 ile 01.09.2022 (dahil) tarihleri arasında satan, TMO'ya ürün satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1-TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50-TL olarak destekleme ödemesi yapılmaktadır.

TMO dışındaki diğer gerçek/tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecektir.

TMO Alım Primi Desteğinden faydalanmak isteyip, halen başvuru yapmayan çiftçilerimizin 16.09.2022 (Cuma) tarihi mesai bitimine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çiftçilerimize önemle duyurulur.

Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü