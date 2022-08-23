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GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
ISPARTA
G.Tarihi: 23.08.2022 11:00
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Akaryakıta zam geldi
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE ZAM
Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam geldi.
Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 15 kuruşa, İzmir'de 21 lira 27 kuruşa, Ankara'da ise 21 lira 28 kuruşa çıktı.
 
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