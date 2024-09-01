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Çevik Gıda Şarküteri’den Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirimler!

Çevik Gıda Şarküteri’den Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirimler!
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Çevik Gıda Şarküteri’den Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirimler!

Isparta’nın dört bir yanındaki pazar yerlerinde lezzetiyle fark yaratan Çevik Gıda Şarküteri, bu hafta da dopdolu indirimlerle karşınızda. Pazar alışverişinizin vazgeçilmezi olan Çevik Gıda, taze ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak aile bütçenize katkı sağlıyor.

Meryem Ana Yufka’dan Lux Ezine Peyniri’ne kadar geniş ürün yelpazemizdeki indirim fırsatlarını kaçırmayın! Sağlıklı ve lezzetli ürünleri sofralarınıza taşımak için Isparta’nın çeşitli pazar yerlerinde sizleri bekliyoruz. Özenle seçilen ürünlerimiz, damak tadınıza hitap eden çeşitlerle dolu.

İndirimli Ürünlerimiz:

  • Meryem Ana Yufka: Geleneksel lezzetin vazgeçilmezi, şimdi sadece  20 TL.
  • Köy Peyniri: Doğal ve katkısız, enfes köy peyniri 70 TL.
  • Lux Ezine Peyniri: Yüksek kaliteli, eşsiz lezzet  190 TL.
  • Çökelek: Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi, sadece  40 TL.
  • Lor Peyniri: Hafif ve sağlıklı, taptaze lor peyniri  50 TL.
  • Süzme Yoğurt: Yoğun kıvamı ve doğal lezzetiyle  50 TL.
  • Duble Yumurta: Çift sarılı yumurtalar, şimdi  100 TL.
  • Lüx Teneke Peyniri: Geleneksel peynir keyfi  100 TL.
  • Az Yağlı Teneke Peyniri: Hafifliğiyle ideal  75 TL.
  • Yaprak Tulum: Efsane lezzetiyle tulum peyniri  120 TL.
  • Kaşar Peyniri: Taze ve aromatik kaşar peyniri  190 TL.
  • Tereyağı: Doğal ve katkısız tereyağı  230 TL.
  • Yeşil Zeytin Çeşitleri: Sofralarınıza lezzet katacak yeşil zeytinler  150 TL.

Çevik Gıda'nın Pazar Yerlerinde Nerede ve Ne Zaman?

  • Pazartesi: Zafer Pazarı’nda, öğleden sonra sizlerle.
  • Salı: Salı Pazarı’nda, Mondi Mobilya karşısında yer alıyoruz.
  • Perşembe: Hızırbey Pazarı’nda, öğlene kadar hizmetinizdeyiz.
  • Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önünde, Cuma Pazarı’nda yerimizi alın.
  • Cumartesi: Işıkkent Pazarı’nda, öğleden sonra size en taze ürünleri sunuyoruz.
  • Pazar: Mehmet Tönge Pazarı’nda, öğlene kadar lezzetlerimizle yanınızdayız.

Uğur Çevik’in önderliğinde pazar yerlerinde hizmet veren Çevik Gıda, kaliteyi ve lezzeti Isparta halkına sunmaya devam ediyor. Müşterilerimizin memnuniyeti için her zaman en iyiyi sunmayı amaçlıyoruz. Pazar yerlerinde bizi ziyaret ederek, sofralarınıza en iyi ürünleri getirmenin mutluluğunu yaşayın. İndirimli fiyatlarımızla hem cebinizi hem de damak zevkinizi mutlu edin!

İletişim: Uğur Çevik – 0541 742 04 24

Çevik Gıda’yı pazar yerlerinde arayın, bu fırsatları kaçırmayın! Her hafta pazar alışverişinizi daha ekonomik ve lezzetli hale getiriyoruz. Siz de Çevik Gıda ile alışveriş keyfini çıkarın!







 

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