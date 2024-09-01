Çevik Gıda Şarküteri’den Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirimler!

Isparta’nın dört bir yanındaki pazar yerlerinde lezzetiyle fark yaratan Çevik Gıda Şarküteri, bu hafta da dopdolu indirimlerle karşınızda. Pazar alışverişinizin vazgeçilmezi olan Çevik Gıda, taze ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak aile bütçenize katkı sağlıyor.

Meryem Ana Yufka’dan Lux Ezine Peyniri’ne kadar geniş ürün yelpazemizdeki indirim fırsatlarını kaçırmayın! Sağlıklı ve lezzetli ürünleri sofralarınıza taşımak için Isparta’nın çeşitli pazar yerlerinde sizleri bekliyoruz. Özenle seçilen ürünlerimiz, damak tadınıza hitap eden çeşitlerle dolu.

İndirimli Ürünlerimiz:

Meryem Ana Yufka: Geleneksel lezzetin vazgeçilmezi, şimdi sadece 20 TL.

Geleneksel lezzetin vazgeçilmezi, şimdi sadece Köy Peyniri: Doğal ve katkısız, enfes köy peyniri 70 TL .

Doğal ve katkısız, enfes köy peyniri . Lux Ezine Peyniri: Yüksek kaliteli, eşsiz lezzet 190 TL.

Yüksek kaliteli, eşsiz lezzet Çökelek: Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi, sadece 40 TL.

Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi, sadece Lor Peyniri: Hafif ve sağlıklı, taptaze lor peyniri 50 TL.

Hafif ve sağlıklı, taptaze lor peyniri Süzme Yoğurt: Yoğun kıvamı ve doğal lezzetiyle 50 TL.

Yoğun kıvamı ve doğal lezzetiyle Duble Yumurta: Çift sarılı yumurtalar, şimdi 100 TL.

Çift sarılı yumurtalar, şimdi Lüx Teneke Peyniri: Geleneksel peynir keyfi 100 TL.

Geleneksel peynir keyfi Az Yağlı Teneke Peyniri: Hafifliğiyle ideal 75 TL.

Hafifliğiyle ideal Yaprak Tulum: Efsane lezzetiyle tulum peyniri 120 TL.

Efsane lezzetiyle tulum peyniri Kaşar Peyniri: Taze ve aromatik kaşar peyniri 190 TL.

Taze ve aromatik kaşar peyniri Tereyağı: Doğal ve katkısız tereyağı 230 TL.

Doğal ve katkısız tereyağı Yeşil Zeytin Çeşitleri: Sofralarınıza lezzet katacak yeşil zeytinler 150 TL.

Çevik Gıda'nın Pazar Yerlerinde Nerede ve Ne Zaman?

Pazartesi: Zafer Pazarı’nda, öğleden sonra sizlerle.

Zafer Pazarı’nda, öğleden sonra sizlerle. Salı: Salı Pazarı’nda, Mondi Mobilya karşısında yer alıyoruz.

Salı Pazarı’nda, Mondi Mobilya karşısında yer alıyoruz. Perşembe: Hızırbey Pazarı’nda, öğlene kadar hizmetinizdeyiz.

Hızırbey Pazarı’nda, öğlene kadar hizmetinizdeyiz. Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önünde, Cuma Pazarı’nda yerimizi alın.

Yedişehitler Sağlık Ocağı önünde, Cuma Pazarı’nda yerimizi alın. Cumartesi: Işıkkent Pazarı’nda, öğleden sonra size en taze ürünleri sunuyoruz.

Işıkkent Pazarı’nda, öğleden sonra size en taze ürünleri sunuyoruz. Pazar: Mehmet Tönge Pazarı’nda, öğlene kadar lezzetlerimizle yanınızdayız.

Uğur Çevik’in önderliğinde pazar yerlerinde hizmet veren Çevik Gıda, kaliteyi ve lezzeti Isparta halkına sunmaya devam ediyor. Müşterilerimizin memnuniyeti için her zaman en iyiyi sunmayı amaçlıyoruz. Pazar yerlerinde bizi ziyaret ederek, sofralarınıza en iyi ürünleri getirmenin mutluluğunu yaşayın. İndirimli fiyatlarımızla hem cebinizi hem de damak zevkinizi mutlu edin!

İletişim: Uğur Çevik – 0541 742 04 24

Çevik Gıda’yı pazar yerlerinde arayın, bu fırsatları kaçırmayın! Her hafta pazar alışverişinizi daha ekonomik ve lezzetli hale getiriyoruz. Siz de Çevik Gıda ile alışveriş keyfini çıkarın!















