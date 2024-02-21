TKB Isparta Şubesi Üyeleri Medeni Kanun Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş ve dernek üyeleri, Medeni Kanun'un kabul yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere İzmir'e davet edildi. İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Sanat Kafede düzenlenen etkinlikte, TKB Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman'ın açılış konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer günün anlamını vurgulayan bir konuşma yaptı. Panelde, Cumhuriyet kazanımları, Medeni Kanun'un Türk kadınının statüsüne katkısı ve korunmasının önemi ile kadın örgütlenmesinin önemi ele alındı. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Av. Sema Kendirci Uğurman'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panel büyük ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca "Haremden Özgürlüğe Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü" adlı fotoğraf sergisi de yer aldı.

TKB Isparta Şube Başkanı Karataş, etkinliğin ardından İzmir Seferihisar'a geçerek Sığacık gezisi düzenlediklerini ve üyelerin stres atıp moral depoladığını belirtti. Bu tür gezilerin zaman zaman tekrarlanacağını söyledi.