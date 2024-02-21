Sanayi Esnafından Tural'a Destek: Gül 2 Sanayi Sitesi Bir Yılda Tamamlanacak

İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, seçim çalışmalarını Gül Petek Sanayi Sitesi'nde sürdürdü. Ziyarette esnafla buluşan Tural, Gül 2 Sanayi Sitesi'nin bir yıl içinde tamamlanacağını ve esnafa teslim edileceğini söyledi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Tural, sanayi sitesindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Esnafın, esnaflıktan gelen bir adayın belediye başkanı olmasını istediğini ifade eden Tural, göreve geldiği takdirde esnafın sorunlarını çözecek projeler hazırladıklarını belirtti. Sanayi esnafı, Tural'a destek mesajları vererek, onun sayesinde Gül 2 Sanayi Sitesi'nin yapıldığını ve kendilerini mal sahibi yaptığını ifade etti.

Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tural, seçim sonrasında göreve gelmeleri durumunda 4 ay içinde temeli atacaklarını ve bir yıl içinde tamamlayacaklarını belirtti. Tural, altyapı çalışmalarını belediye olarak yapacaklarını ve esnafın bir yıl sonra bedelini ödeyebileceğini ifade etti. Ayrıca, sanayi dükkanlarının altyapısını tamamladıktan sonra esnafın iç düzenlemeyi kendilerinin yapacağını söyledi. Tural, Gül 2 Sanayi Sitesi'nin temizliği, yolları ve çevresinin düzenlenerek araba mezarlığı olmaktan kurtarılacağını vurguladı.