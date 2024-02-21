Isparta Belediyesi'ne 47.5 Milyon TL Destek: Büyük Projeler Hızla Devam Ediyor

Isparta Belediyesi, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, Amatör Sporcu Evi ve tamamlanan Fatih Spor Kampusu tefrişatı için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatından 47 milyon 500 bin lira destek aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, projelerin birer birer hayata geçirildiğini belirterek, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin bölgedeki nadir projelerden biri olduğunu vurguladı. İsparta Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında alınan bu destek, bölgeye modern tesisler kazandırmayı hedefliyor. Başkan Başdeğirmen, projelerin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade ederken, Amatör Sporcu Evi ve Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin bölge için önemine dikkat çekti. 20 semt sahasına 10 yeni saha ekleyeceklerini ve Huzurevi yapımının 3. ihalesinin 8 Mart'ta gerçekleşeceğini açıkladı.**