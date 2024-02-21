isparta-detayli-oto-yikama

Isparta Belediyesi'ne 47.5 Milyon TL Destek: Büyük Projeler Hızla Devam Ediyor

Isparta Belediyesi'ne 47.5 Milyon TL Destek: Büyük Projeler Hızla Devam Ediyor
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Belediyesi'ne 47.5 Milyon TL Destek: Büyük Projeler Hızla Devam Ediyor
Isparta Belediyesi, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, Amatör Sporcu Evi ve tamamlanan Fatih Spor Kampusu tefrişatı için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatından 47 milyon 500 bin lira destek aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, projelerin birer birer hayata geçirildiğini belirterek, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin bölgedeki nadir projelerden biri olduğunu vurguladı. İsparta Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında alınan bu destek, bölgeye modern tesisler kazandırmayı hedefliyor. Başkan Başdeğirmen, projelerin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade ederken, Amatör Sporcu Evi ve Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin bölge için önemine dikkat çekti. 20 semt sahasına 10 yeni saha ekleyeceklerini ve Huzurevi yapımının 3. ihalesinin 8 Mart'ta gerçekleşeceğini açıkladı.**

Fotoğraf açıklaması yok.

Bir 1 kişi görseli olabilir

Bir 5 kişi, futbol oynayan insanlar, amerikan futbolu oynayan insanlar, çim ve yazı görseli olabilir

Bir 6 kişi görseli olabilir

Bir kat planı görseli olabilir

Bir voleybol görseli olabilir

Bir 1 kişi görseli olabilir

Bir 2 kişi ve havuz görseli olabilir

Bir yüzme ve havuz görseli olabilir

Bir futbol ve çim görseli olabilir

Bir 1 kişi görseli olabilir

Fotoğraf açıklaması yok.

Bir kat planı görseli olabilir
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
6,667 TL İşe Başlama Yardımı: Fırsatı Kaçırma!
Hem İstifa Edip Hem de Tazminat Alabilirsiniz: İşte Şartlar!
Kirada İfşa Dönemi Başladı
Dev İki Şirket Halka Arz Ediliyor: Talep Toplama Tarihleri Açıklandı
Haksızlığa Son: Miras Paylaşımında Yeni İmkanlar Kardeşlere Adalet Sağlıyor!
TRAFFIC LOUNGE KUAFÖR: STİLİNİZİ VE GÜZELLİĞİNİZE YEPYENİ BİR NÜANS KATIN!
Kırmızı Et Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor
Elden Maaş Veren İşverenlere Yüksek Cezalar Geliyor
SED Yardımları Hesaplara Yatmaya Başladı
Dar Gelirli Ailelere Büyük Zam
Milyonlarca Emekli Açıklamalarla Şoke Oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Yılda 4 Kez Zam Müjdesi
Motorine Gece Yarısından İtibaren İndirim Geliyor
Yargıtay'dan Kiracıları Üzen Karar
PTT'den Ekonomik Sıkıntı İçinde Olanlara Özel 55 Bin TL Destek!
8 Bin Kişiye İş Kapısı: İlan ve Alım Şartları Açıklandı
Ödemeler Yolda! Yeni Tutarlar ve Ödeme Tarihleri Açıklandı
"Dikkat: Siber Korsanlardan Şeytani İkiz Saldırısı
Emekli Promosyonlarına Yapılan Zam ve Detaylar
Faturalar zamlanacak
Kaynana Vergisi Uyarısı Hakkında Bilgilendirme
Evini kiraya veren emekliler önemli uyarı
Ev Sahiplerinden Kiracılara Zorunlu Belge Talebi
Borcu Olanlara Önemli Uyarılar ve Yatırım Tavsiyeleri
Cep Telefonu Kullanıcılarına Müjde: 15 Gün İçinde Para İadesi Yapılacak!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Araç Sahipleri Dikkat! Yarın BaşlıyorAraç Sahipleri Dikkat! Yarın Başlıyor18 Şubat 2024
Davraz Prefabrik: Konforlu ve Güvenli Yaşamın Adresi!Davraz Prefabrik: Konforlu ve Güvenli Yaşamın Adresi!14 Şubat 2024
Sınavsız Çok Sayıda İşçi AlınacakSınavsız Çok Sayıda İşçi Alınacak17 Şubat 2024
İŞKUR'dan Müjdeli Haber: Tam 100,597 Kişi İçin İş İlanları Yayımlandı!İŞKUR'dan Müjdeli Haber: Tam 100,597 Kişi İçin İş İlanları Yayımlandı!18 Şubat 2024
Cep Telefonu Kullanıcılarına Müjde: 15 Gün İçinde Para İadesi Yapılacak!Cep Telefonu Kullanıcılarına Müjde: 15 Gün İçinde Para İadesi Yapılacak!19 Şubat 2024
Bunu Yapan Ev Sahibine Büyük Para CezasıBunu Yapan Ev Sahibine Büyük Para Cezası17 Şubat 2024
Evini kiraya veren emekliler önemli uyarıEvini kiraya veren emekliler önemli uyarı19 Şubat 2024
8 Bin Kişiye İş Kapısı: İlan ve Alım Şartları Açıklandı8 Bin Kişiye İş Kapısı: İlan ve Alım Şartları Açıklandı20 Şubat 2024
Devletten Herkese Günlük 720 TL Geri Ödemesiz Yardım!Devletten Herkese Günlük 720 TL Geri Ödemesiz Yardım!18 Şubat 2024
Ödemeler Yolda! Yeni Tutarlar ve Ödeme Tarihleri AçıklandıÖdemeler Yolda! Yeni Tutarlar ve Ödeme Tarihleri Açıklandı20 Şubat 2024
KPSS Şartı Yok, İşte Başvuru TarihleriKPSS Şartı Yok, İşte Başvuru Tarihleri19 Şubat 2024
ISPARTA'DA SİBER DOLANDIRICILARA OPERASYON: 3 TUTUKLAMAISPARTA'DA SİBER DOLANDIRICILARA OPERASYON: 3 TUTUKLAMA16 Şubat 2024
O Emekliler Bayram İkramiyesi AlamayacakO Emekliler Bayram İkramiyesi Alamayacak17 Şubat 2024
Maaş Hesabı Değişti, Şimşek AçıklamıştıMaaş Hesabı Değişti, Şimşek Açıklamıştı17 Şubat 2024
Emekliye Mart'ta Yapılacak Seyyanen Zam Belli OlduEmekliye Mart'ta Yapılacak Seyyanen Zam Belli Oldu17 Şubat 2024
Tapu Sahipleri Dikkat: Son 3 Gün!Tapu Sahipleri Dikkat: Son 3 Gün!17 Şubat 2024
Kırmızı Et Fiyatları Yükselmeye Devam EdiyorKırmızı Et Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor20 Şubat 2024
SGK Müfettişleri Denetim Başlattı: Emekli Maaşı Kesilecek ve Paralar Geri İstenecekSGK Müfettişleri Denetim Başlattı: Emekli Maaşı Kesilecek ve Paralar Geri İstenecek19 Şubat 2024
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar!Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar!18 Şubat 2024
ISPARTA ÇEVİK GIDA'DAN UYGUN FİYATLARLA SAĞLIKLI LEZZETLER!ISPARTA ÇEVİK GIDA'DAN UYGUN FİYATLARLA SAĞLIKLI LEZZETLER!16 Şubat 2024