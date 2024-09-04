Tiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Bir Zam Daha Geliyor

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Sigara fiyatlarına son dönemde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklenmek üzere. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, eylül ayında sigara fiyatlarına 3 ila 5 TL arasında bir zam yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Eylül Ayında Zam Bekleniyor

Dündar, zammın eylül ayının ilk haftalarında ücret tarifesine yansıyacağını belirtti. Tarihin kesinleştiğini, ancak herhangi bir aksama durumunda farklı bir tarihe sarkabileceğini ifade eden Dündar, "Eylül ayı içinde 3-5 TL aralığında bir zam gelecek," dedi.

Stok Sorunu Devam Ediyor

Dündar, tekel bayilerinin ürün stoklarında sıkıntı yaşadığını da vurguladı. Şirketlerin maliyet artışları nedeniyle düzenli olarak zam yaptığını belirten Dündar, ürün kısıtlamalarının hala sürdüğünü söyledi. "Şirketler 'üretimden kaynaklı' diyor, ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli olarak zam yapıyorlar," diye ekledi.

Esnaf ve Vatandaş Karşı Karşıya Gelmemeli

Dündar, firmaların esnaflar için ürün kısıtlaması yapmaması gerektiğini de belirtti. Zam beklentisi nedeniyle vatandaşların birkaç paket fazla almak istediğini ve bu süreçte firmaların ürün arzını artırması gerektiğini savundu.

Arz-Talep Dengesi Bozuldu

Arz-talep dengesinin bozulduğunu dile getiren Dündar, esnafların haksız yere stokçulukla suçlanmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşların tepkisini firmalara ve devlete yöneltmesi gerektiğini vurgulayan Dündar, devletin bu durumu denetlemesi gerektiğini söyledi.

Bu yeni zam haberi, sigara tiryakilerini zor durumda bırakacak gibi görünüyor.