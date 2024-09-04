Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: İstifa Etseniz Bile Kıdem Tazminatı Alabilirsiniz

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Kıdem tazminatı, çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri. Genel olarak, çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için işten istek dışı çıkarılması gerekiyor. Ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunuyor. İstifa eden çalışanlar da belirli koşulları sağladığında kıdem tazminatı alabiliyor.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, emeklilik için yaş haricindeki şartları yerine getiren çalışanlar, istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu kapsamda, çalışanların prim gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlamış olması yeterli.

Dönemlere Göre Kıdem Tazminatı Şartları:

8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar:

Bu dönemde sigorta girişi olanların kıdem tazminatı alabilmesi için en az 3.600 gün prim ödemiş olması gerekiyor. 10 yıllık prim süresini tamamlayanlar, istifa ederek kıdem tazminatını alabiliyor. 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar:

Bu dönemde sigorta girişi olanlar için iki farklı şart bulunuyor. İlk olarak, 7.000 günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanıyor. Diğer durumda, sigorta girişinden itibaren 25 yıl geçmiş ve 4.500 gün prim ödemiş olanlar da kıdem tazminatı alabiliyor. 1 Mayıs 2008 Sonrası Sigortalılar:

Bu dönemde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı şartı 7.200 gün olarak belirlenmiş durumda. 7.200 günü dolduran tüm sigortalılar, istifa ederek kıdem tazminatını alabiliyor.

Kıdem tazminatı alabilmek için, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yazı alması gerekiyor. Özellikle emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getirenlerin, kıdem tazminatı hakkı için bu yazıya başvurması önem taşıyor.