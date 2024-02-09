BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE PROJELERİN EN İYİ HALE GELMESİNE KATKI SAĞLIYORSUNUZ

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Makine Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Mustafa Süalp ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Makine Mühendisleri Odası'nın belediye projelerine sunduğu katkılar ve işbirliği vurgulandı.Makine Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Mustafa Süalp, Başkan Başdeğirmen'e oda tarafından verilen destekler ve işbirliği sürecine teşekkür ederek, odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Başdeğirmen ise odanın belediye projelerine sunduğu katkılardan memnuniyet duyduğunu belirterek, işbirliği içerisinde projelerin en iyi hale gelmesine katkı sağladıkları için teşekkür etti.Başkan Başdeğirmen, özellikle imar ve inşaat konularında Makine Mühendisleri Odası'nın görüşlerinin önemli olduğunu ifade ederek, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve bu doğrultuda önerilerde bulunmalarının şehir planlamasına büyük katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, deprem sonrası güvenliğin sağlanması, yangın ve patlama gibi risklerin önlenmesinde mühendislerin rolünün kritik olduğunu söyledi.Makine Mühendisleri Isparta İl Temsilciliği üyeleri, Başkan Başdeğirmen'in deprem bölgesindeki tecrübelerinin şehre katkı sağlayacağını ifade ederek, başkanın öncülüğünde yapılan incelemeler ve raporlar aracılığıyla güncellenen yönetmeliklerin şehirdeki yapılaşmaya olumlu etkilerini değerlendirdi.