Tezyak Mangal Kömürü ile Mangal Keyfiniz Hiç Bu Kadar Kolay Olmadı!

Bayilikler verilmektedir.

Isparta ve Burdur Bayisi

0552 573 10 00







Tek kibritle yanar! Koku duman is yapmaz! Çıra odun gereksinimi olmaz! 15 dakika içinde köz haline gelir ve tam 120 dakika boyunca size lezzetli mangal keyfi sunar. 4500 kalori sıcaklık değeriyle de ateşinizi en üst seviyeye taşır.Tezyak, mangal yakmayı bir zevke dönüştürüyor. Dumansız, kokusuz ve tek kibritle yanma özelliği sayesinde sektörün lider markası haline geldik.2023 yılında Türkiye'de 60'tan fazla şehirde ve Avrupa'nın 25 ülkesi ile dünya genelinde 30'dan fazla ülke ile distribütörlük anlaşmaları yaparak ülke ihracatına katkı sağlıyoruz.Yıllık üretim kapasitemiz 50.000 Ton'un üzerinde olan tesisimizle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden biriyiz.Tezyak, yeni nesil mangal kömürlerinin kalitesini ve Avrupa standartlarına uygunluğunu CE ve ISO 9001 sertifikaları ile ispatlamıştır.Daima kaliteli, daima yenilikçi. Tezyak ile mangal keyfinize keyif katın!