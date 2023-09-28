Avukatlara Yönelik Şiddetin Son Bulması İçin Acil Tedbirler Gereklidir

Denizli Barosu olarak, üzücü bir şekilde son zamanlarda artan avukatlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu şiddetin son bulması için acil tedbirler alınması gerektiğini belirtmek istiyoruz.Öncelikle, Isparta'da avukat M. Erdal Çam'ın sadece mesleki faaliyetleri nedeniyle katledilmesi son derece endişe vericidir. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzer olaylar da bu endişeyi artırmıştır. Avukatlar, savunma görevlerini yerine getirirken saldırılara maruz kalmamalıdır.Avukatlara yönelik şiddetin temelinde, avukatların mesleki faaliyetleri ve savunma görevlerini etkin bir şekilde yerine getirme çabalarının engellenmeye çalışılması bulunmaktadır. Bu şiddet olayları, adil yargılanma hakkının ve hukukun üstünlüğünün tehlikede olduğunu göstermektedir.Türkiye Barolar Birliği tarafından daha önce yapılan başvurularda dile getirilen taleplerin bir an evvel karşılanması gerekmektedir. Meclis araştırması açılmalı, TBMM araştırma komisyonu kurulmalıdır. Ayrıca, avukatlara yönelik şiddeti önlemek için gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir.Avukatlara yönelik şiddetin normalleşmesine izin verilmemeli ve toplumun her kesiminde farkındalık yaratılmalıdır. Avukatların görevlerini yerine getirirken güvende olmaları, hukukun üstünlüğünün korunması için önemlidir.Son olarak, avukatlara yönelik şiddet son bulmalıdır. Tek bir kayba daha tahammül edemeyiz. Avukatlar olarak mesleğimizi ve adaleti savunmaya devam edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI