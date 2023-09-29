Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Önemli Haber: Siber Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan bir başvuruya dayanarak, vatandaşları internet üzerinden araç alım-satımı yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İşte detaylar:

Bir vatandaş, kendisine ait olan 550.000 TL değerindeki aracını internet üzerinden satmak amacıyla ilan verdi. Ancak şüpheli kişiler, müştekiye ulaşarak aracın bilgilerini ele geçirdi. Daha sonra bu bilgileri başka bir internet sitesinde sahte bir ilanla kullanarak farklı alıcılar aradılar. Şüpheliler, araç sahibi (müşteki) ile sahte ilan üzerinden alıcı olan kişileri bir araya getirerek noterde işlem yapılmasını sağladılar. Ancak, her iki tarafı da telefonla iletişim kurarak gerçek amaçları hakkında bilgi vermediler.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, olayın şüphelisi olarak (4) kişi tespit edildi. Bu kişilerden (3) tanesi yakalanarak mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Şüpheli E.E.G. ise yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları "sazan sarmalı" olarak adlandırılan bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve internet üzerinden araç alım-satımı yaparken dikkatli davranmalarını önemle rica ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ