Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor!

"Araç Güvenlik Sistemleri Zorunluluğu 31 Ağustos'a Ertelendi



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı yeni karar, otomotiv sektörünü ve araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar:



1. Erteleme Kararı:

- Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi.

- Bu erteleme, mevcut stokların eritilmesine olanak sağlayacak.



2. Yönetmeliğin Kapsamı:

- Sıfır araçlarda çarpışma önleyici ve yorgunluk algılama sistemi gibi güvenlik sistemleri zorunlu hale gelecek.



3. Etkilenen Araçlar:

- Erteleme, ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsıyor.

- İthal araçların çoğu zaten yönetmeliğe uygun durumda.



4. Fiyat Etkileri:

- Kısa vadede fiyat artışı öngörülmüyor.

- Olası yansımaların 2025'in ilk çeyreğinde görülmesi bekleniyor.



5. Bayilerin Durumu:

- Bayiler, bu süre zarfında stoklarındaki araçları eritmeye çalışacak.

- Yönetmeliğe uygun olmayan araçlar için kampanyalar düzenleniyor.



6. Yürürlük Tarihi:

- Yönetmelik 31 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.



İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, bu ertelemenin tüketiciler için bir fırsat olabileceğini belirtiyor. Araç almayı düşünen tüketicilerin bu süreci değerlendirmeleri öneriliyor."



