Akademi Temizlik, ev ve ofis temizliği, inşaat sonrası temizlik, dış cephe cam temizliği, halı ve koltuk yıkama gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Müşterilerine kaliteli hizmet sunmanın yanı sıra, çevre dostu temizlik malzemeleri kullanarak doğaya saygılı bir şekilde çalışmaktadır.
Firmamızın uzman kadrosu, her biri kendi alanında deneyimli ve eğitimli profesyonellerden oluşmaktadır. Güvenilir ve titiz bir çalışma anlayışı ile, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak memnuniyetlerini sağlamaktadır.
Akademi Temizlik, müşteri memnuniyetine verdiği önem ile sektörde öne çıkmaktadır. Siz de evinizin veya işyerinizin temizlik ihtiyaçlarını profesyonel bir şekilde karşılamak istiyorsanız, Akademi Temizlik ile iletişime geçebilirsiniz.
Adres: Pirimehmet mh. 1714. Sk.. No 30
Telefonlar: 0536 877 75 61 - 0246 500 20 11
WEB: www.ispartatemizlik.com.tr
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