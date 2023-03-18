Çanakkale Zaferi 108 yıl önce yazılmış büyük bir destandır

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarı olduğunu aktaran, Başkan Tural mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren parlak zaferlere imza atan aziz milletimizin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını bugün de canı ve kanı pahasına korumasını bilmiş, geçmişinden aldığı güçle, 108 yıl önce, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır. Çanakkale Zaferiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulabilmesi için bir meşale yakılmış, aynı zamanda medeniyet yürüyüşümüzün en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin canı pahasına savaşarak kazandığı bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adımdır. Çanakkale'nin her karış toprağı, ülkenin dört bir yanından şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Ecdadımız şanlı tarihi boyunca bağımsızlığı için savaşmış ve sömürgeciliğe karşı bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milleti, vatanı ve bağımsızlığı uğruna ölümü göze alabileceğini Çanakkale Zaferi ile dünyaya göstermiştir. Bu gururlu günü kutlarken, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını feda ederek adını tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetin bekçisiyiz.”