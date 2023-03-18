ITSO Başkanı Çelik: Çanakkale Zaferi Kahramanlık Destanıdır

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bugün, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onurunu yaşıyoruz.” dedi.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik mesajında, “Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, aynı zamanda yurdun dört bir köşesinden ortak bir ülküyle kardeşçe birbirine inanmış isimsiz kahramanların, Mehmetçiğin, vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtıdır.

Bu destan; Türk’ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini, aynı zamanda centilmenliğini tüm dünyaya göstermiş olması açısından da oldukça önemlidir. Bu destanın her satırında; isimsiz kahramanlar ve insanlık onuru vardır.