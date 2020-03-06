Başöğretmenimizin izinde!

TED Isparta Koleji Lisesi Edebiyat-Sosyal Bilimler Zümresi tarafından Anıtkabirde Resmi bir tören düzenlendi.TED Isparta Koleji Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta’ya gelişinin 90. Yılında Anıtkabir’de ATAMIZIN huzurundayız.TED Isparta Koleji öğrencileri ilk olarak Anıtkabirde resmi törenle Ata’mızı saygı, sevgi ve özlemle andılar. Atatürk mozolesine yürüyen öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından mozoleye çelenk takdim edildi.TED Isparta Koleji adına Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan 10 B sınıfı öğrencimiz Ahmet Arda Sümer'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e özlem ve şükranlarını içeren yazısından sonra resmi törenimiz tamamlandı.Öğrencilerimiz resmi tören sonrası Anıtkabir’de bulunan müzeleri gezdiler .