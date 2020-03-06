Havacılık Mesleğinin Kadın Yıldızları SDÜ’de Konuştu

“Yabancı dil ve analitik zeka önemli”

“Kadınsanız kendinizi iki kez kanıtlamalısınız”

“Bu ülkenin size ihtiyacı var”

Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Havacılık ve Uzay Topluluğu tarafından düzenlenen “Havacı Kadınlar” isimli etkinlik kapsamında Kaptan Pilot Elif Güveyler ile Hava Trafik Kontrolörü Selcan Sunu, Üniversitemiz öğrencileriyle bir araya geldi.İktisadi İdari Bilimler Fakültesi B salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açış konuşmasını yapan Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Songur, 2016 yılında kurulan ve “Uçak- Gövde-Motor Bakım”, “Havacılık Elektrik ve Elektroniği” ve “Havacılık Yönetimi” bölümlerini bünyesinde bulunduran Sivil Havacılık Yüksekokulu hakkında bilgi verdi.23 yıldır hava kontrolörlüğü yaptığını belirten Hava Trafik Kontrolörü Selcan Sunu, meslekte doğru iletişimin ve yabancı dilin önemine dikkati çekti. Öğrencilere yabancı dile hakim olmaları gerektiği mesajını veren Sunu, havacılık sektöründe yabancı dilin ve analitik zekanın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Selcan Sunu şöyle konuştu: “Biz hava kontrolörleri, pilotların havadaki gözü ve kulağıyız. Pilotlarımız bize güvenmeli, güvenmeli ki yönlendirmelerimizi uygulamalı. Bir uçak kalkışa geçmeden önce uçuş planı vardır. Yani uçağın yolu, hızı ve uçuş boyunca ne yapacağı bellidir.”İngilizce öğretmeni olarak başladığı meslek hayatına havacılık sektörüne olan ilgisini fark etmesi sonucu pilot olarak devam ettiğini söyleyen Kaptan Pilot Elif Güveyler ise “Bugün hayalini bile kurmadığım bir mesleği yapıyorum. Bu işin zorlukları ile ilk olarak eğitim sürecinde tanıştım. Genelde “Sen yapamazsın” gibi olumsuz yorumlarla karşılaştım. Kadınsanız, kendinizi iki kez kanıtlamanız gerekir. Bana “Sen de yapabilirsin” diyen olmadı. Erkek egemen bir sektör havacılık sektörü. Ancak kolay olsa bu tercihte bulunmazdım.” dedi.Uçağın gideceği yere varması için kalabalık bir ekip ile çalıştıklarının altını çizen Güveyler, havacılık sektöründe yer almak isteyen öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Pilot olmanın birçok yolu var. Bu alanda hem Türk Hava Yolları hem de özel şirketler pilot alımı yapıyor. Sizler de başvuruda bulunabilirsiniz. Birilerine ihtiyacınız yok. Her zaman kendinize güvenerek yola çıkın. Bu ülkenin size ihtiyacı var.”