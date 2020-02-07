CİTY EXPO FUARINA DAVET

EĞİRDİR BELESİYESİ BÜLTENİ

BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK İLÇE BELEDİYELERİNİ DAVET ETTİ.

Akdeniz Belediyeler Birliği adına Belediye Başkanımız Veli GÖK bugün ilçe belediyelerini ziyaret etti. Isparta'da bulunan belediyelere ziyarette bulunarak Antalya'da yapılacak olan City Expo Fuarı'na davet etti.

Akdeniz Belediyeler Birliği Fuar Danışma Kurulu Üyeleri ve Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, 26-28 Mart 2020 Tarihinde Antalya'da yapılacak olan 9. CityExpo Belediyecilik ve Şehir Teknolojileri Fuarına davet için,Senirkent Belediye Başkanı Sayın Kadir HEYBELİ Beyefendiye ziyarette bulundular.

ULUBORLU BELEDİYESİ BÜLTENİ

Akdeniz Belediyeler Birliği, Isparta'da bulunan belediyelere ziyarette bulunarak Antalya'da yapılacak olan City Expo Fuarı'na davet edildiler.Akdeniz Belediyeler Birliği Fuar Danışma Kurulu Üyeleri ve Eğirdir Belediye Başkanı Sayın Veli GÖK Beyefendi, 26-28 Mart 2020 Tarihinde Antalya'da yapılacak olan 9. CityExpo Belediyecilik ve Şehir Teknolojileri Fuarına davet için, Belediye Başkanımız Sayın Kadir HEYBELİ Beyefendiye ziyarette bulundular. Nazik davet ve ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz.Akdeniz Belediyeler Birliği Fuar Danışma Kurulu Üyeleri bugün saat 15:30 sularında Belediye Başkanlığımızı ziyaret ederek fuara davet ettiler.26-28 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu için Belediyemizi davete gelen Akdeniz Belediyeler Birliği Fuar Danışma Kurulu Üyeleri bugün saat 15:30 sularında Belediye Başkan Vekilimiz Sadullah Samurkaş'ı makamında ziyaret ederek fuar davetinde bulundular.Karşılıklı yapılan sohbetin ardından kurul üyeleri belediyemizden ayrıldı.