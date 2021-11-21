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TARIM VE HAYVANCILIK FUARINA YOĞUN İLGİ 2021

TARIM VE HAYVANCILIK FUARINA YOĞUN İLGİ 2021
ISPARTA
G.Tarihi: 20.11.2021 17:54
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TARIM VE HAYVANCILIK FUARINA YOĞUN İLGİ
Isparta'da Detay Fuarcılık'ın organize etttiği, Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde 16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi’nde devam ediyor.

Isparta'da 16. kez düzenlenen Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık fuarı için Isparta ve çevre illerden binlerce vatandaş adeta akın akın geliyor.
Fuarda tarım ve hayvancılık adına fayda sağlayan son buluşlar, tarım araçları, makineler, tohumlar, gübreler, tarım ilaçları ve daha bir çok ürün stantlarda sergileniyor.

Isparta'da  gelenkselleşen Tarım Fuarı’nın 3. gününde giriş  yaklaşık 45 bin kişiye ulaştı.

Yarın yani Pazar günü fuarın son günü olacak. Fuara özel indirim ve kampanyaları kaçırmayın...!

İşte fuarda Isparta Haber Ajansı Muhabirinin objektifine yansıyan son kareler...
 
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