Isparta Belediyesi’nce her hafta cuma akşamı düzenlenen Kirazlıdere ateşbaşı müzik dinletisinde bu hafta 90’lar pop müziği rüzgarı esti. Ücretsiz ikramların yer aldığı programda gençler ve vatandaşlar şarkılarla 90’lı yılları yaşadılar.Isparta Belediyesi, yıllarca atıl vaziyetteki Kirazlıdere’yi şehrin yeni terası olarak düzenleyerek, vatandaşların hizmetine sunmuştu. Kirazlıdere Amfi Tiyatro’da her cuma akşamı ateşbaşı müzik dinletesi gerçekleştiriliyor. Her hafta farklı bir konseptle düzenlenen program bu hafta 90’lar pop müziği konsepti ile vatandaşlarla buluştu. Gençlerin ve vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği programda ateş başında 90’lı yılların şarkıları söylendi. Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek, gönüllerince eğlendiler. Programda ayrıca Isparta Belediyesi tarafından pilav, kumda kahve ve patlamış mısır ikram edildi.Programın çok güzel geçtiğini belirten vatandaşlar, “Güzel bir ortam, beğendik. 90’lı yıllardanız zaten onun için geldik. Isparta’ya yaptıklarından dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Eğlenceli, güzel etkinlikler oluyor” dediler.Antalya’dan geldiklerini ifade eden bir aile de Antalya’da bu tarz etkinliklerin olmadığını belirterek, “Etkinlik gayet başarılı. Çok beğendik. Antalya’dan da böyle şeyler bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.