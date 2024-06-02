Asgari Ücretlilere Bayram İkramiyesi Yolda: Tarih Belli Oldu Asgari ücretli çalışanların yüzünü güldürecek bir haber var! Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Sene başında yüzde 49 zamla 11.402 TL'den 17.002 TL'ye yükseltilen asgari ücret, kısa sürede enflasyon karşısında eridi. Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği zammın ardından, son yıllarda uygulanan ara zam konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle büyükşehirlerde tek maaşla geçinmek neredeyse imkansız hale gelirken, milyonlarca çalışanın maaşlarına iyileştirme yapılmasını bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam konusunun gündemde olmadığını ve sene başında yapılan zamın ara zam gözetilerek asgari ücrete yansıtıldığını açıkladı.

Türk-İş'in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 18.969 TL, yoksulluk sınırı ise 61.788 TL olarak kaydedildi. Bu durumda asgari ücret, açlık sınırının altında kalmış oldu.

Ancak, çalışanlar zam beklerken, Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren iki firma, çalışanlarına 5.000 TL bayram ikramiyesi ödeme kararı aldı. Bu karar, diğer firmaların da aynı adımı atmasını beklenirken, ikramiyelerin bayram öncesi çalışanların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.

Maaşları açlık sınırının altında kalan asgari ücretliler, memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammının ardından maaşlarında olumlu bir artış bekliyorlar.

