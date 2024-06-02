### Kredi Kartlarında Yeni Dönem: 3 Ay Asgari Ödeme Yapmayanın Kartı KapanacakTürkiye’de milyonlarca kişinin kullandığı kredi kartlarında önemli bir değişiklik yapılıyor. Bu yeni uygulama ile kredi kartlarını asgari ödeme ile kullanan vatandaşlar dikkatli olmalı; aksi halde kartları kullanıma kapanacak.#### Ekonomik Kriz ve Kredi Kartı KullanımıEkonomik krizin derinleşmesiyle birlikte, birçok vatandaş ay sonunu getirebilmek için kredi kartlarına daha fazla başvuruyor. Bankalara borçlanan vatandaşlar, genellikle kredi kartı ödemelerinin sadece asgarisini ödeyerek kalan borcu bir sonraki aya aktarıyor. CHP’nin hazırladığı ekonomi raporuna göre, bireysel kredi ve kredi kartları sebebiyle vatandaşların bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana yüzde 13.9 arttı. Aynı raporda, bankaların icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacaklarının 19-26 Nisan haftasında 1.2 milyar lira artarak 59.7 milyar liraya ulaştığı belirtildi.#### Yeni Uygulama: Kartlar KapanacakCHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kredi kartlarında 3 ay peş peşe asgari ödeme yapmayan kullanıcıların kartlarının kapanacağını öne sürdü. Bu değişiklik, ekonomik zorluklarla boğuşan ve kredi kartlarına bağımlı hale gelen milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek.#### Detaylar ve TepkilerYarkadaş, "Kontrolsüz ve kuralsız bir şekilde dağıtılan kredi kartlarında yeni uygulama…" diyerek bu değişikliği duyurdu. 3 ay peş peşe asgari ödeme yapan kart sahiplerinin kartlarının kullanıma kapanacağını ve kartlarını yeniden açtırabilmeleri için borcun tamamını ödemeleri gerektiğini belirtti. Yarkadaş, bu durumu “Yaşam, yoksullar ve düşük gelirliler için daha da zorlaşıyor. AK PARTİ’nin ülkeyi getirdiği durumun özeti…" şeklinde eleştirdi.Gazeteci Bahar Feyzan ise bu uygulamaya tepki göstererek, “Sıkı para politikası ama kime sıkı” ifadelerini kullandı.#### Vatandaşlar Ne Yapmalı?Bu yeni uygulama, kredi kartı kullanıcılarını daha dikkatli olmaya zorlayacak. Asgari ödeme yaparak borçlarını sürekli erteleyen vatandaşların, kartlarının kapanmaması için ödeme planlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekecek. Borcun tamamını ödemek zorunda kalmak, birçok kişi için büyük bir mali yük olabilir.Kredi kartı kullanıcıları, bu yeni düzenlemeye uyum sağlamak için finansal durumlarını yakından takip etmeli ve mümkün olduğunca borçlarını zamanında ve tam olarak ödemeye çalışmalıdır. Bu, hem kredi kartlarının kapanmasını önleyecek hem de uzun vadede daha sağlıklı bir mali durum sağlayacaktır.