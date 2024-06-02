Elektrik Aboneleri İçin Zorunlu Yeni Sistem Devrede

Ev ve işyerlerindeki elektrik kayıt sistemlerinde köklü bir değişiklik yaşandı ve artık tüm elektrik aboneleri için zorunlu hale geldi.

Akıllı sayaç sistemine geçişle birlikte, ev ve işyerlerindeki elektrik kayıt sistemleri tamamen dönüştürülüyor. Bu değişiklik, milyonlarca aboneyi kapsıyor ve günlük yaşamda önemli bir yenilik getiriyor.

2025 yılının başlarına doğru, yıllık üretim hacmi belirli bir seviyenin üzerinde olan aboneler için yeni bir dönem başlıyor. Akıllı sayaç sistemine geçiş artık zorunlu hale geliyor. Bu yenilik, kullanıcıların güç tüketimlerini kolayca cep telefonlarından takip edebilmelerine olanak sağlayacak.

Yeni sistemle birlikte, milyonlarca dolarlık bir güncelleme süreci başlatılıyor ve elektrik sayaçları aşamalı olarak kullanımdan kaldırılıyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren haneler, cep telefonları aracılığıyla elektrik kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ulusal akıllı ölçüm sisteminin kullanıldığı Türkiye'de, 2025'in başlarında ev ve işyerleri belirli bir seviyenin üzerindeyse akıllı sayaçlara geçmek zorunda kalacaklar. Bu yeni sistem, kapalı mekanlarda bile telefonla elektrik ticareti yapılmasına olanak tanıyacak.

Elektrikli araçların kurulumu ve bakımı da elektrik dağıtım lisansı kapsamında kuruluşların sorumluluğunda olacak. TEDAŞ, iletişim yazılımının ana özelliklerini 1 Ocak 2025'e kadar yayınlamayı planlıyor.

Dağıtım şirketleri de bu tarihe kadar belirlenen spesifikasyona uygun merkezi iletişim yazılımlarını kurarak, tüm cihazlardan veri entegrasyonunu tamamlayacaklar. 1 Ağustos 2025'e kadar bu yazılım aracılığıyla göstergeler uzaktan okunabilecek.

1 Haziran 2025'ten itibaren ise merkezi olmayan şirketler tarafından sağlanan tüm akıllı sayaçlar, modemler ve veri yoğunlaştırıcılar beraber çalışabilirlik ilkelerine uygun olacak. Bu tarihle birlikte, elektrik aboneleri için daha verimli ve kullanıcı dostu bir sistem devreye alınacak.