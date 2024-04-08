**Şaşırtıcı Tahmin: Gram Altının Bayram Sonrası Fiyatı!**



Altın piyasasında son dönemdeki durgunluk, yatırımcıların dikkatini çekti ve altın almak isteyenler ne zaman harekete geçmeleri gerektiğini merak etmeye başladılar. Uzmanlar, altın üzerinden yatırım yapılmasını önerirken, gelecek tahminleri de yatırımcıların gözdesi haline geldi.



Kapalıçarşı ve uzmanlar arasında dolaşan beklenti, gram altının 3 bin liraya çıkabileceği yönünde. Ons altının rekor seviyelere ulaşması da yatırımcıların beklentilerini artırdı ve gram altının fiyatıyla ilgili meraklarını artırdı.



Ramazan Bayramı'nın piyasaların kapalı olmasına rağmen ons altının yurt dışında dolar üzerinden işlem görmeye devam etmesi, yatırımcıları geri dönüşte neler olabileceği konusunda düşündürüyor.



Geçen hafta gram altın kuru 2 bin 401 liradan kapanırken, bayram sonrası fiyatının ne olacağına dair birçok tahmin var. Uzmanlar, bayram sonrasında gram altının büyük bir yükselişe geçeceğini öne sürüyor. Dolar kurundaki gerilemeyle birlikte gram altında duraksama görülse de ons altının yükselişi devam ediyor.



Uzmanlara göre altına yatırım yapmak, son dönemde karlı bir seçenek olabilir. Henüz beklenen yükselişin başlamadığını belirten uzmanlar, bayram sonrasında fiyatların artacağını ve Haziran ayında 3 bin TL'yi geçebileceğini öngörüyorlar.



Bayram dönüşünde altının 2 bin 550 TL'nin üzerinde satışlara başlanabileceği ve Nisan ayı sonuna doğru 2 bin 600 TL barajını aşabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda altına yatırım yapmanın doğru bir karar olabileceği düşünülüyor. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi durumunuzu değerlendirin ve uzmanlardan danışmanlık alın.