Talep Patlamasının Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Flaş Altın Kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis ettiğini duyurdu. Bu kararın arkasında, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret ve ödemeler dengesine olumsuz etkileri bulunması yatıyor.

Açıklamada belirtilenlere göre, altın ithalatındaki artış hızının azaltılması amacıyla başlatılan kota uygulaması sonrasında işlenmemiş altın arzında yaşanan daralmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerine ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin, taleplerini belirli bir süre içinde Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine veya Vakıf Katılım Bankası'nın belirtilen e-posta adresine iletmeleri gerekiyor. Başvuruları takiben, ilgili bankalar tarafından belirlenen miktarlar kuyum işletmelerine bildirilecek ve ödemelerin yapılmasının ardından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilecek.

Öte yandan, aynı ay içerisinde birden fazla bankaya başvuruda bulunulması durumunda taleplerin iptal edileceği vurgulanıyor. Bu kapsamda, düzenlemenin tüm tarafların ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılamayı hedeflediği belirtiliyor.