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Sakın IBAN'a Para Göndermeyin: Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor

Sakın IBAN'a Para Göndermeyin: Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
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Sakın IBAN'a Para Göndermeyin: Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
  1. Ödeme Yöntemindeki Değişiklikler: Son dönemde birçok işletme, ödemeleri doğrudan IBAN hesaplarına yapmayı tercih ediyor. Bu durum banka hesabı bulunan herkesi etkiliyor.
  2. Uzman Uyarısı: Ancak, uzmanlar bu yöntemin büyük zararlarından bahsederek, "Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin" diyerek uyarıyor. Aksi halde beklenmedik şekilde suçun içinde bulunabilirsiniz.
  3. Büyük Riskler: Özellikle kuaförlerden giyim mağazalarına kadar birçok esnaf, komisyon ödememek için kredi kartı yerine doğrudan IBAN üzerinden ödeme almayı tercih ediyor.
  4. Suçlara Aracılık Etme Riski: TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, IBAN üzerinden ödeme yapmanın, kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskini artırabileceğini vurguluyor.
  5. Dikkat Çekilen Tehlike: Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtiyor ve kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.
  6. Dolandırılma Riski: Örneğin, binlerce kişiye dağıtılan paralar, işletmeler aracılığıyla sisteme sokulabilir ve eğer işletmenin IBAN'ına para gönderirseniz, bu süreçteki bir aktör olarak suçlanabilirsiniz şeklinde uyarıda bulunuyor.
  7. Online Alışverişlerde Dikkat: Özellikle online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kartı, dolandırılma riskinin yüksek olduğunu ifade ediyor.
  8. Kredi Puanı ve Avantajlar: Ayrıca, IBAN üzerinden yapılan ödemelerin kartlı işlemlerde olduğu gibi tüketicinin kredi puanlarını artırmadığını ve bu nedenle tüketici avantajlarından yararlanılamayabileceğini belirtiyor.
 
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