Sakın IBAN'a Para Göndermeyin: Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
- Ödeme Yöntemindeki Değişiklikler: Son dönemde birçok işletme, ödemeleri doğrudan IBAN hesaplarına yapmayı tercih ediyor. Bu durum banka hesabı bulunan herkesi etkiliyor.
- Uzman Uyarısı: Ancak, uzmanlar bu yöntemin büyük zararlarından bahsederek, "Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin" diyerek uyarıyor. Aksi halde beklenmedik şekilde suçun içinde bulunabilirsiniz.
- Büyük Riskler: Özellikle kuaförlerden giyim mağazalarına kadar birçok esnaf, komisyon ödememek için kredi kartı yerine doğrudan IBAN üzerinden ödeme almayı tercih ediyor.
- Suçlara Aracılık Etme Riski: TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, IBAN üzerinden ödeme yapmanın, kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskini artırabileceğini vurguluyor.
- Dikkat Çekilen Tehlike: Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtiyor ve kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.
- Dolandırılma Riski: Örneğin, binlerce kişiye dağıtılan paralar, işletmeler aracılığıyla sisteme sokulabilir ve eğer işletmenin IBAN'ına para gönderirseniz, bu süreçteki bir aktör olarak suçlanabilirsiniz şeklinde uyarıda bulunuyor.
- Online Alışverişlerde Dikkat: Özellikle online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kartı, dolandırılma riskinin yüksek olduğunu ifade ediyor.
- Kredi Puanı ve Avantajlar: Ayrıca, IBAN üzerinden yapılan ödemelerin kartlı işlemlerde olduğu gibi tüketicinin kredi puanlarını artırmadığını ve bu nedenle tüketici avantajlarından yararlanılamayabileceğini belirtiyor.